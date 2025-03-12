Meta тестує власний ШІ-чип — як компанія планує його використовувати

Роботизована рука торкається екрана з логотипом Meta. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Meta займається розробкою та тестуванням навчального чипа штучного інтелекту, який є частиною плану зі зниження залежності від таких постачальників, як Nvidia. Компанія планує нарощувати виробництво для широкого використання, якщо випробування пройдуть успішно.

Про це пише Reuters.

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Що відомо про розробку ШІ-чипа компанії Meta

До розробки власного чипа Meta спонукала ідея скорочення величезних витрат на інфраструктуру, оскільки компанія робить високі ставки на інструменти ШІ для стимулювання зростання. У 2025 році Meta планує витратити до 65 млрд доларів на інфраструктуру штучного інтелекту.

Навчальний чип компанії призначений для виконання лише специфічних для ШІ завдань, що зробить його енергоефективнішим, ніж інтегровані графічні процесори, які зазвичай використовуються для роботи ШІ.

Розробка чипа відбувається спільно з тайванським виробником мікросхем TSMC. Типове тестування коштує десятки мільйонів доларів і займає від трьох до шести місяців без гарантій, що тестування пройде успішно.

Керівництво компанії Meta заявило, що планує використовувати власні чипи для навчання до 2026 року. Їхня мета — почати з рекомендаційних систем, а згодом використовувати їх для генеративного ШІ, таких як чатбот Meta AI.

Раніше Meta вже відмовлялася від розробки власного чипа після того, як він зазнав невдачі під час тестового розгортання, подібного до того, яке вона проводить зараз.

Нагадаємо, компанія Meta оголосила про запуск проєкту Waterworth. Він передбачає спорудження підводного оптичного інтернет-кабелю довжиною 50 000 км.

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