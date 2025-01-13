Марк Цукерберг планує замінити працівників Meta на штучний інтелект у 2025 році

Засновник Meta Марк Цукерберг. Фото: скриншот/YouTube

Засновник Meta Марк Цукерберг поділився сміливим прогнозом. За його словами, у 2025 році штучний інтелект (ШІ) здатен досягти рівня інженерів середнього рівня у сфері програмування.

Про це пише Tribune.

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Під час однієї з технічних конференцій Цукерберг заявив, що найближчими роками нейромережа зможе виконувати значну частину кодування, яке наразі здійснюється людьми. Якщо це станеться, технологія зможе самостійно вести проєкти з розробки програмного забезпечення — від початкової концепції до реалізації.

За словами Цукерберга, майбутнє може принести ще більш революційні зміни. Наступним кроком є створення штучного інтелекту, який зможе розвивати власні навички програмування. Це порушує питання про те, як людство буде співіснувати з такими передовими технологіями та яку роль відіграватиме людина у світі, де ШІ здатен керувати складними інженерними проєктами.

Жарт, висловлений на конференції про можливу появу "профспілок ШІ", хоч і перебільшений, вказує на важливість дискусії про інтеграцію ШІ в робочу силу.

Заяви Цукерберга викликають як захоплення, так і занепокоєння. Використання ШІ для програмування може значно прискорити процес створення технологій, але водночас порушує питання про майбутнє зайнятості у сфері IT, етичні аспекти та збереження людського контролю над важливими рішеннями.

Нагадаємо, відомий мільярдер Ілон Маск висловив думку, що штучний інтелект перевершить здібності людини набагато раніше, ніж вважалося. Він стверджує, що до кінця 2025 року нейромережі зможуть перевершити інтелект будь-якої людини.

Також ми писали, що на ринку праці стрімко зростає попит на фахівців у сфері штучного інтелекту. Деякі дослідження вказують на те, що до 2030 року нейромережі автоматизують більшість процесів, через що скоротиться кількість співробітників.