Марк Цукерберг планирует заменить работников Meta на искусственный интеллект в 2025 году

Основатель Meta Марк Цукерберг. Фото: скриншот/YouTube

Основатель Meta Марк Цукерберг поделился смелым прогнозом. По его словам, в 2025 году искусственный интеллект (ИИ) способен достичь уровня инженеров среднего уровня в сфере программирования.

Об этом пишет Tribune.

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В ходе одной из технических конференций Цукерберг заявил, что в ближайшие годы нейросеть сможет выполнять значительную часть кодирования, которое сейчас осуществляется людьми. Если это произойдет, технология сможет самостоятельно вести проекты по разработке программного обеспечения — от начальной концепции до реализации.

По словам Цукерберга, будущее может принести еще более революционные изменения. Следующим шагом является создание искусственного интеллекта, который сможет развивать собственные навыки программирования. Это поднимает вопрос о том, как человечество будет сосуществовать с такими передовыми технологиями и какую роль будет играть человек в мире, где ИИ способен управлять сложными инженерными проектами.

Шутка, высказанная на конференции о возможном появлении "профсоюзов ИИ", хоть и преувеличена, указывает на важность дискуссии об интеграции ИИ в рабочую силу.

Заявления Цукерберга вызывают как восхищение, так и беспокойство. Использование ИИ для программирования может значительно ускорить процесс создания технологий, но в то же время поднимает вопросы о будущем занятости в сфере IT, этических аспектах и сохранении человеческого контроля над важными решениями.

Напомним, известный миллиардер Илон Маск высказал мнение, что искусственный интеллект превзойдет способности человека гораздо раньше, чем считалось. Он утверждает, что к концу 2025 года нейросети смогут превзойти интеллект любого человека.

Также мы писали, что на рынке труда стремительно растет спрос на специалистов в сфере искусственного интеллекта. Некоторые исследования указывают на то, что к 2030 году нейросети автоматизируют большинство процессов, из-за чего сократится количество сотрудников.