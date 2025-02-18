Meta планує з'єднати США та Індію найдовшим у світі інтернет-кабелем — яка довжина

Логотип компанії Meta. Фото: Yves Herman/REUTERS

Технологічна компанія Meta (володіє Facebook, Instagram та WhatsApp) оголосила про запуск проєкту Waterworth, який передбачає спорудження підводного кабелю довжиною 50 000 км. Цей показник перевищує довжину земного екватора. Meta зазначає, що нова мережа сприятиме розширенню можливостей штучного інтелекту, а також забезпечуватиме вищу пропускну здатність завдяки 24 парам оптичних волокон — це більше, ніж у більшості сучасних систем (8-16 пар).

Про це пише The Guardian.

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Що відомо про проєкт Waterworth

"Проєкт Waterworth надасть передові можливості з'єднання США, Індії, Бразилії, Південної Африки та інших ключових регіонів. Він сприятиме економічній співпраці, цифровій інтеграції й відкриє нові перспективи для технологічного розвитку", — йдеться у блозі Meta.

У компанії додають, що в Індії, де вже відбуваються масштабні інвестиції в цифрову інфраструктуру, кабельна система Waterworth зможе прискорити перехід до цифрової економіки країни.

Також у Meta зазначили, що протягом останнього десятиліття вже реалізували понад 20 підводних кабельних проєктів разом із партнерами.

У Великій Британії наразі пролягає приблизно 60 підводних кабелів, через які транспортується 99% усіх даних, що з'єднують її зі світом. Загалом понад 95% світового інтернет-трафіку проходить саме через підводні кабелі. Це викликає занепокоєння щодо їхньої вразливості перед можливими атаками або пошкодженнями, особливо під час геополітичних криз.

У січні НАТО оголосило про додаткові заходи з моніторингу кораблів у Балтійському морі після торішніх інцидентів із критичною інфраструктурою. А парламентський комітет Великої Британії з питань національної безпеки звернувся по докази того, чи здатна країна належно захистити підводні кабелі, та оцінює загальний рівень стійкості держави у випадку масштабних і тривалих збоїв.

Нагадаємо, на початку лютого соціальна мережа Facebook відзначила своє 21-річчя. Платформа пройшла великий шлях від студентського проєкту до гіганта, який об'єднав мільярди людей по всьому світу.

Також ми писали, що засновник Meta Марк Цукерберг зробив сміливий прогноз щодо штучного інтелекту. За його словами, нейромережі зможуть досягти рівня програмістів середнього рівня та замінити їх на ринку праці.