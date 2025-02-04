Facebook святкує 21 рік — як соцмережа досягла глобального лідерства

Додаток Facebook на смартфоні. Фото: Unsplash

Сьогодні, 4 лютого 2025 року, соціальна мережа Facebook відзначає своє 21-річчя. За цей час платформа пройшла шлях від студентського проєкту до глобального гіганта, що об'єднує мільярди користувачів по всьому світу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як створювалася соціальна мережа та яких успіхів досягла.

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Усе почалося 4 лютого 2004 року, коли студент Гарвардського університету Марк Цукерберг запустив сайт під назвою "TheFacebook". Спочатку ресурс був доступний лише для студентів Гарварду, але вже протягом місяця понад половина студентів університету зареєструвалися на платформі. Незабаром до команди приєдналися однокурсники Цукерберга — Дастін Московіц, який займався програмним забезпеченням, та Кріс Х'юз, відповідальний за просування ресурсу.

Інтерфейс соціальної мережі TheFacebook на запуску. Фото: скриншот/YouTube

Успіх серед студентів спонукав до розширення мережі на інші університети Ліги Плюща, а згодом і на більшість навчальних закладів США та Канади. У 2005 році з назви було прибрано артикль "The", і платформа стала відомою як Facebook. Того ж року доменне ім'я facebook.com було придбано за 200 тис. доларів.

Відкриття для світу та стрімке зростання

26 вересня 2006 року Facebook відкрив реєстрацію для всіх користувачів Інтернету віком від 13 років. Це рішення стало поворотним моментом, що призвело до вибухового зростання аудиторії. У жовтні 2007 року компанія Microsoft придбала 1,6% акцій Facebook за 240 млн доларів, оцінивши всю компанію в 15 млрд доларів.

У 2008 році Facebook відкрив свій міжнародний офіс у Дубліні, що сприяло подальшій глобалізації платформи. У 2012 році компанія придбала фотосервіс Instagram за 1 млрд доларів, розширивши свій вплив у сфері соціальних медіа.

Старий інтерфейс Instagram після придбання у 2012 році. Фото: Reddit

Протягом свого існування Facebook стикався з різними викликами, включаючи судові позови та критику щодо конфіденційності даних користувачів. Один із перших скандалів виник незабаром після запуску, коли брати Вінклвосс звинуватили Цукерберга у крадіжці ідеї. Суперечка завершилася мировою угодою, за якою брати отримали 65 млн доларів.

Попри труднощі, Facebook продовжував впроваджувати нові функції, такі як стрічка новин, групи, події та чат, що зробило платформу невіднятною частиною повсякденного життя мільярдів людей. Станом на 30 січня 2025 року Facebook має понад 3 млрд активних користувачів щомісяця.

В Україні Facebook став популярним інструментом для спілкування, обміну новинами та організації спільнот. Станом на січень 2025 року кількість українських користувачів становила понад 20 млн, і ця цифра продовжує зростати.

Кількість українських користувачів Facebook станом на січень 2025 року. Фото: скриншот

У 2021 році компанія зробила ребрендинг, змінивши назву на Meta Platforms Inc. Це рішення відображало новий вектор розвитку корпорації, який фокусується на розвитку метавсесвіту — віртуального простору, де користувачі можуть взаємодіяти в реальному часі за допомогою аватарів.

За 21 рік свого існування Facebook перетворився з університетського проєкту на глобальну платформу, що впливає на соціальні, політичні та економічні процеси в усьому світі. Попереду нові виклики та можливості, і цікаво спостерігати, як компанія розвиватиметься в майбутньому.

Нагадаємо, Марк Цукерберг зробив сміливий прогноз. Він стверджував, що у 2025 році штучний інтелект зможе замінити програмістів середнього рівня на ринку праці.

Також ми писали, що Марк Цукерберг скасував цензуру та програму фактчекінгу у своїх соціальних мережах, зокрема у Facebook. Щоб протистояти цензурі у всьому світі, власник Meta співпрацюватиме з президентом США Дональдом Трампом.