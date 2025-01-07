Марк Цукерберг повідомив про зміни Facebook, Instagram і Threads.

Марк Цукерберг. Фото: Facebook

Власник компанії Meta Марк Цукерберг скасовує цензуру та програму фактчекінгу у своїх соціальних мережах Facebook, Instagram і Threads. Також він співпрацюватиме з новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, щоб протистояти цензурі у всьому світі.

Про це йдеться в заяві Meta у вівторок, 7 січня.

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Компанія Meta відмовляється від системи перевірки фактів, яка передбачала залучення сторонніх сертифікованих фактчекерів. Натомість, впроваджуються "нотатки спільноти", схожими на алгоритм, який діє на платформі Х Ілона Маска.

Республіканці вже давно критикують систему перевірки фактів Meta та фактчекінг загалом як несправедливі та такі, що сприяють демократам.

Цукерберг додав, що співпрацюватиме з адміністрацією Дональда Трампа, щоб "дати відсіч урядам у всьому світі, які переслідують американські компанії та посилюють цензуру":

"У США найсильніший конституційний захист свободи слова у світі. У Європі постійно зростає кількість законів, які посилюють цензуру… У Китаї заборонили наші додатки… Єдиний спосіб відштовхнути цю глобальну тенденцію — це підтримка уряду США", — зазначив Цукерберг.

Раніше ми повідомляли, що американський мільярдер Ілон Маск опублікував серію дописів на платформі X, де висловив невдоволення роботою британського прем’єра Кіра Стармера та закликав до нових парламентських виборів у Великій Британії.

Нагадаємо, Ілон Маск палкий шанувальник Дональда Трампа. У ЗМІ повідомляли, що Маск нібито оселився у котеджі на території маєтку Трампа.