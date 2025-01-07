Марк Цукерберг сообщил об изменениях Facebook, Instagram и Threads.

Марк Цукерберг. Фото: Facebook

Владелец компании Meta Марк Цукерберг отменяет цензуру и программу фактчекинга в своих социальных сетях Facebook, Instagram и Threads. Также он будет сотрудничать с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, чтобы противостоять цензуре во всем мире.

Об этом говорится в заявлении Meta во вторник, 7 января.

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Компания Meta отказывается от системы проверки фактов, которая предполагала привлечение сторонних сертифицированных фактчекеров. Вместо этого, внедряются "заметки сообщества", похожими на алгоритм, который действует на платформе Х Илона Маска.

Республиканцы уже давно критикуют систему проверки фактов Meta и фактчекинг в целом как несправедливые и способствующие демократам.

Цукерберг добавил, что будет сотрудничать с администрацией Дональда Трампа, чтобы "дать отпор правительствам во всем мире, которые преследуют американские компании и усиливают цензуру":

"В США самая сильная конституционная защита свободы слова в мире. В Европе постоянно растет количество законов, которые усиливают цензуру; В Китае запретили наши приложения; Единственный способ оттолкнуть эту глобальную тенденцию — это поддержка правительства США", — отметил Цукерберг.

Ранее мы сообщали, что американский миллиардер Илон Маск опубликовал серию сообщений на платформе X, где выразил недовольство работой британского премьера Кира Стармера и призвал к новым парламентским выборам в Великобритании.

Напомним, Илон Маск горячий поклонник Дональда Трампа. В СМИ сообщали, что Маск якобы поселился в коттедже на территории поместья Трампа.