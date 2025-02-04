Facebook празднует 21 год — как соцсеть достигла глобального лидерства

Приложение Facebook на смартфоне. Фото: Unsplash

Сегодня, 4 февраля 2025 года, социальная сеть Facebook отмечает свое 21-летие. За это время платформа прошла путь от студенческого проекта до глобального гиганта, объединяющего миллиарды пользователей по всему миру.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как создавалась социальная сеть и каких успехов достигла.

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Все началось 4 февраля 2004 года, когда студент Гарвардского университета Марк Цукерберг запустил сайт под названием "TheFacebook". Сначала ресурс был доступен только для студентов Гарварда, но уже в течение месяца более половины студентов университета зарегистрировались на платформе. Вскоре к команде присоединились однокурсники Цукерберга — Дастин Московиц, который занимался программным обеспечением, и Крис Хьюз, ответственный за продвижение ресурса.

Интерфейс социальной сети TheFacebook на запуске. Фото: скриншот/YouTube

Успех среди студентов побудил к расширению сети на другие университеты Лиги Плюща, а впоследствии и на большинство учебных заведений США и Канады. В 2005 году из названия был убран артикль "The", и платформа стала известной как Facebook. В том же году доменное имя facebook.com было приобретено за 200 тыс. долларов.

Открытие для мира и стремительный рост

26 сентября 2006 года Facebook открыл регистрацию для всех пользователей Интернета в возрасте от 13 лет. Это решение стало поворотным моментом, что привело к взрывному росту аудитории. В октябре 2007 года компания Microsoft приобрела 1,6% акций Facebook за 240 млн долларов, оценив всю компанию в 15 млрд долларов.

В 2008 году Facebook открыл свой международный офис в Дублине, что способствовало дальнейшей глобализации платформы. В 2012 году компания приобрела фотосервис Instagram за 1 млрд долларов, расширив свое влияние в сфере социальных медиа.

Старый интерфейс Instagram после приобретения в 2012 году. Фото: Reddit

На протяжении своего существования Facebook сталкивался с различными вызовами, включая судебные иски и критику в отношении конфиденциальности данных пользователей. Один из первых скандалов возник вскоре после запуска, когда братья Винклвосс обвинили Цукерберга в краже идеи. Спор завершился мировым соглашением, по которому братья получили 65 млн долларов.

Несмотря на трудности, Facebook продолжал внедрять новые функции, такие как лента новостей, группы, события и чат, что сделало платформу неотъемлемой частью повседневной жизни миллиардов людей. По состоянию на 30 января 2025 года Facebook имеет более 3 млрд активных пользователей ежемесячно.

В Украине Facebook стал популярным инструментом для общения, обмена новостями и организации сообществ. По состоянию на январь 2025 года количество украинских пользователей составляло более 20 млн, и эта цифра продолжает расти.

Количество украинских пользователей Facebook по состоянию на январь 2025 года. Фото: скриншот

В 2021 году компания сделала ребрендинг, сменив название на Meta Platforms Inc. Это решение отражало новый вектор развития корпорации, который фокусируется на развитии метавселенной — виртуального пространства, где пользователи могут взаимодействовать в реальном времени с помощью аватаров.

За 21 год своего существования Facebook превратился из университетского проекта в глобальную платформу, влияющую на социальные, политические и экономические процессы во всем мире. Впереди новые вызовы и возможности, и интересно наблюдать, как компания будет развиваться в будущем.

Напомним, Марк Цукерберг сделал смелый прогноз. Он утверждал, что в 2025 году искусственный интеллект сможет заменить программистов среднего уровня на рынке труда.

Также мы писали, что Марк Цукерберг отменил цензуру и программу фактчекинга в своих социальных сетях, в частности в Facebook. Чтобы противостоять цензуре во всем мире, владелец Meta будет сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом.