Meta планирует соединить США и Индию самым длинным в мире интернет-кабелем — какая длина

Логотип компании Meta. Фото: Yves Herman/REUTERS

Технологическая компания Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) объявила о запуске проекта Waterworth, который предусматривает сооружение подводного кабеля длиной 50 000 км. Этот показатель превышает длину земного экватора. Meta отмечает, что новая сеть будет способствовать расширению возможностей искусственного интеллекта, а также обеспечивать более высокую пропускную способность благодаря 24 парам оптических волокон — это больше, чем у большинства современных систем (8-16 пар).

Об этом пишет The Guardian.

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Что известно о проекте Waterworth

"Проект Waterworth предоставит передовые возможности соединения США, Индии, Бразилии, Южной Африки и других ключевых регионов. Он будет способствовать экономическому сотрудничеству, цифровой интеграции и откроет новые перспективы для технологического развития", — говорится в блоге Meta.

В компании добавляют, что в Индии, где уже происходят масштабные инвестиции в цифровую инфраструктуру, кабельная система Waterworth сможет ускорить переход к цифровой экономике страны.

Также в Meta отметили, что в течение последнего десятилетия уже реализовали более 20 подводных кабельных проектов вместе с партнерами.

В Великобритании сейчас пролегает примерно 60 подводных кабелей, через которые транспортируется 99% всех данных, соединяющих ее с миром. В целом более 95% мирового интернет-трафика проходит именно через подводные кабели. Это вызывает беспокойство относительно их уязвимости перед возможными атаками или повреждениями, особенно во время геополитических кризисов.

В январе НАТО объявило о дополнительных мерах по мониторингу кораблей в Балтийском море после прошлогодних инцидентов с критической инфраструктурой. А парламентский комитет Великобритании по вопросам национальной безопасности обратился за доказательствами того, способна ли страна должным образом защитить подводные кабели, и оценивает общий уровень устойчивости государства в случае масштабных и длительных сбоев.

Напомним, в начале февраля социальная сеть Facebook отметила свое 21-летие. Платформа прошла большой путь от студенческого проекта до гиганта, который объединил миллиарды людей по всему миру.

Также мы писали, что основатель Meta Марк Цукерберг сделал смелый прогноз относительно искусственного интеллекта. По его словам, нейросети смогут достичь уровня программистов среднего уровня и заменить их на рынке труда.