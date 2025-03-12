Meta тестирует собственный ИИ-чип — как компания планирует его использовать

Роботизированная рука касается экрана с логотипом Meta. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Meta занимается разработкой и тестированием учебного чипа искусственного интеллекта, который является частью плана по снижению зависимости от таких поставщиков, как Nvidia. Компания планирует наращивать производство для широкого использования, если испытания пройдут успешно.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Что известно о разработке ИИ-чипа компании Meta

К разработке собственного чипа Meta побудила идея сокращения огромных расходов на инфраструктуру, поскольку компания делает высокие ставки на инструменты ИИ для стимулирования роста. В 2025 году Meta планирует потратить до 65 млрд долларов на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Учебный чип компании предназначен для выполнения только специфических для ИИ задач, что сделает его более энергоэффективным, чем интегрированные графические процессоры, которые обычно используются для работы ИИ.

Разработка чипа происходит совместно с тайваньским производителем микросхем TSMC. Типовое тестирование стоит десятки миллионов долларов и занимает от трех до шести месяцев без гарантий, что тестирование пройдет успешно.

Руководство компании Meta заявило, что планирует использовать собственные чипы для обучения к 2026 году. Их цель — начать с рекомендательных систем, а впоследствии использовать их для генеративного ИИ, таких как чат-бот Meta AI.

Ранее Meta уже отказывалась от разработки собственного чипа после того, как он потерпел неудачу во время тестового развертывания, подобного тому, которое она проводит сейчас.

Напомним, компания Meta объявила о запуске проекта Waterworth. Он предусматривает сооружение подводного оптического интернет-кабеля длиной 50 000 км.

Также мы писали, что в Китае представили первого автономного агента с искусственным интеллектом Manus. Он может самостоятельно принимать решения и выполнять сложные многоэтапные задачи.