У Китаї представили першого автономного ШІ-агента Manus — чим він кращий за ChatGPT

Логотип автономного ШІ-агента Manus. Фото: скриншот/YouTube

Китайські розробники представили Manus — першого агента зі штучним інтелектом, який працює без втручання людини. На відміну від ChatGPT, Gemini чи Grok, він самостійно приймає рішення та виконує складні завдання.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

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Що вміє Manus

Manus не просто відповідає на запити, а діє як повноцінний керівник. Він координує роботу кількох спеціалізованих ШІ-субагентів, що дозволяє йому виконувати складні завдання в кілька етапів.

Наприклад, якщо користувач шукає квартиру, Manus не просто знайде оголошення, а проведе глибокий аналіз: оцінить рівень злочинності, клімат, тенденції ринку та надасть персоналізовані рекомендації.

Ба більше, Manus може працювати у фоновому режимі та повідомляти користувача лише тоді, коли результати будуть готові, без необхідності постійного контролю з боку людини. Якщо це дійсно так, то це значний прорив, адже більшість сучасних чатботів усе ще значною мірою залежать від ініціативи людини.

Нині вважається, що поява Manus ставить під сумнів тезу про беззаперечне лідерство США у сфері розробки передового штучного інтелекту. Тепер Китай не лише наздогнав їх, а й, можливо, випередив у створенні справді автономних ШІ-агентів.

Manus також має важливе застосування в реальному житті, зокрема у сфері рекрутингу. Він здатний самостійно аналізувати резюме, зіставляти їх із ринковими тенденціями та приймати оптимальні рішення щодо найму.

Ще один можливий сценарій використання — розробка програмного забезпечення. Теоретично, такий ШІ-агент може створити вебсайт з нуля: зібрати необхідну інформацію із соцмереж, розмістити сайт в інтернеті та самостійно розв'язувати проблеми, пов'язані з хостингом.

Попри всі інновації, Manus може становити реальну загрозу для працівників, оскільки здатен не лише підвищити ефективність роботи, а й замінити людину.

Нагадаємо, OpenAI розширила доступ до своєї новітньої моделі штучного інтелекту GPT-4.5. Доступ отримають користувачі ChatGPT Plus, а кількість запитів буде обмеженою.

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