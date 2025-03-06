OpenAI розширила доступ до GPT-4.5 — хто вже може скористатися

Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI вже почала надавати доступ до своєї новітньої моделі штучного інтелекту GPT-4.5 користувачам, які мають підписку ChatGPT Plus. Розгортання для всіх підписників очікується протягом трьох днів.

Про це пише TechCrunch.

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Що відомо про надання доступу до GPT-4.5

Компанія на X повідомила, що очікує, що ліміти тарифів можуть змінитися. Спочатку GPT-4.5 був запущений для передплатників ChatGPT Pro за 200 доларів на місяць.

"Ми хотіли б надати всім, хто має доступ до GPT-4.5, значний ліміт швидкості, але ми очікуємо, що ліміти швидкості будуть змінюватися, оскільки ми дізнаємося більше про попит", — написала компанія у своєму повідомленні.

Зараз GPT-4.5 є найбільшою моделлю ШІ від OpenAI, яка навчається з використанням більшої обчислювальної потужності й даних, ніж будь-яка з попередніх версій компанії. Попри це, вона не є найкращою моделлю OpenAI. У деяких бенчмарках GPT-4.5 не дотягує до рівня моделей від DeepSeek, Anthropic і самої OpenAI.

GPT-4.5 також є дуже дорогою у використанні, що визнає навіть OpenAI, замислюючись, чи варто продовжувати обслуговувати модель у своєму API в довгостроковій перспективі. Для покриття витрат компанія стягує 75 доларів за мільйон токенів (близько 750 000 слів), що вводяться в модель, і 150 доларів за мільйон токенів, згенерованих моделлю, що в 30 разів перевищує вхідну вартість і в 15 разів вихідну вартість моделі GPT-4o.

В OpenAI стверджують, що збільшений розмір GPT-4.5 надав йому глибші знання про світ і вищий емоційний інтелект. За даними компанії, модель рідше галюцинує, ніж більшість моделей, що в теорії може означати, що вона менш схильна до вигадок.

Також новітня модель є вправним ритором, що довела в одному з внутрішніх тестів, де вона переконала інший ШІ дати їй готівку і назвати секретне кодове слово.

Нагадаємо, OpenAI оновила застосунок ChatGPT для iPhone. Тепер користувачі зможуть використовувати чатбота як стандартну пошукову систему, активувавши спеціальне розширення в браузері Safari.

Також ми писали, що OpenAI анонсувала свої плани щодо розвитку мовних моделей, розповівши про GPT-5. Вона стане останньою моделлю без підтримки "chain-of-thought" (послідовного мислення).