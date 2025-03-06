OpenAI расширила доступ к GPT-4.5 — кто уже может воспользоваться

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI уже начала предоставлять доступ к своей новейшей модели искусственного интеллекта GPT-4.5 пользователям, которые имеют подписку ChatGPT Plus. Развертывание для всех подписчиков ожидается в течение трех дней.

Об этом пишет TechCrunch.

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Что известно о предоставлении доступа к GPT-4.5

Компания на X сообщила, что ожидает, что лимиты тарифов могут измениться. Изначально GPT-4.5 был запущен для подписчиков ChatGPT Pro за 200 долларов в месяц.

"Мы хотели бы предоставить всем, кто имеет доступ к GPT-4.5, значительный лимит скорости, но мы ожидаем, что лимиты скорости будут меняться, поскольку узнаем больше о спросе", — написала компания в своем сообщении.

Сейчас GPT-4.5 является самой большой моделью ИИ от OpenAI, которая обучается с использованием большей вычислительной мощности и данных, чем любая из предыдущих версий компании. Несмотря на это, она не является лучшей моделью OpenAI. В некоторых бенчмарках GPT-4.5 не дотягивает до уровня моделей от DeepSeek, Anthropic и самой OpenAI.

GPT-4.5 также является очень дорогой в использовании, что признает даже OpenAI, задумываясь, стоит ли продолжать обслуживать модель в своем API в долгосрочной перспективе. Для покрытия расходов компания взимает 75 долларов за миллион токенов (около 750 000 слов), вводимых в модель, и 150 долларов за миллион токенов, сгенерированных моделью, что в 30 раз превышает входную стоимость и в 15 раз выходную стоимость модели GPT-4o.

В OpenAI утверждают, что увеличенный размер GPT-4.5 предоставил ему более глубокие знания о мире и более высокий эмоциональный интеллект. По данным компании, модель реже галлюцинирует, чем большинство моделей, что в теории может означать, что она менее склонна к выдумкам.

Также новейшая модель является искусным ритором, что доказала в одном из внутренних тестов, где она убедила другой ИИ дать ей наличные и назвать секретное кодовое слово.

Напомним, OpenAI обновила приложение ChatGPT для iPhone. Теперь пользователи смогут использовать чат-бота как стандартную поисковую систему, активировав специальное расширение в браузере Safari.

Также мы писали, что OpenAI анонсировала свои планы по развитию языковых моделей, рассказав о GPT-5. Она станет последней моделью без поддержки "chain-of-thought" (последовательного мышления).