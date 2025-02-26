Як зробити ChatGPT пошуковою системою на iPhone — є розширення для Safari

Застосунок ChatGPT на екрані iPhone. Фото: Pexels

Компанія OpenAI представила оновлення для застосунку ChatGPT, яке дозволяє використовувати цей популярний чатбот як основну пошукову систему на пристроях Apple. Власники iPhone та iPad тепер можуть активувати спеціальне розширення в браузері Safari та перенаправляти усі запити безпосередньо до ChatGPT.

Про це пише MacRumors.

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Для цього потрібно виконати такі кроки:

оновіть застосунок ChatGPT до останньої версії;

відкрийте "Налаштування" на iPhone або iPad та перейдіть до розділу Safari;

увімкніть "ChatGPT Search Extension" — після цього ChatGPT стане основним джерелом пошуку в Safari.

Після активації розширення всі пошукові запити, введені в адресний рядок Safari, спрямовуються до ChatGPT Search замість Google чи іншої пошукової системи за замовчуванням. Користувачі працюють у звичному інтерфейсі Safari, але відповіді на запити формує ChatGPT.

Усі обмеження та етичні норми використання ChatGPT зберігаються. Вони аналогічні тим, що діють при зверненні до чатбота через офіційний застосунок чи вебінтерфейс.

Розширення потребує доступу до Google.com або до раніше встановленої пошукової системи. Після надання дозволів усі запити спрямовуватимуться безпосередньо до ChatGPT, оминаючи стандартний пошуковий механізм Safari.

Safari наразі не має вбудованої можливості обрати ChatGPT як основну пошукову систему. Нове розширення пропонує альтернативний спосіб використання можливостей штучного інтелекту замість традиційних пошукових сервісів.

Нагадаємо, фахівці застерігають користувачів від надмірної довіри чатботам, особливо коли йдеться про чутливу інформацію. Небезпечно використовувати штучний інтелект для отримання медичних порад або ділитися особистими й фінансовими даними.

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