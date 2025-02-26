Как сделать ChatGPT поисковой системой на iPhone — есть расширение для Safari

Приложение ChatGPT на экране iPhone. Фото: Pexels

Компания OpenAI представила обновление для приложения ChatGPT, которое позволяет использовать этот популярный чат-бот как основную поисковую систему на устройствах Apple. Владельцы iPhone и iPad теперь могут активировать специальное расширение в браузере Safari и перенаправлять все запросы непосредственно к ChatGPT.

Об этом пишет MacRumors.

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Для этого нужно выполнить следующие шаги:

обновите приложение ChatGPT до последней версии;

откройте "Настройки" на iPhone или iPad и перейдите в раздел Safari;

включите "ChatGPT Search Extension" — после этого ChatGPT станет основным источником поиска в Safari.

После активации расширения все поисковые запросы, введенные в адресную строку Safari, направляются в ChatGPT Search вместо Google или другой поисковой системы по умолчанию. Пользователи работают в привычном интерфейсе Safari, но ответы на запросы формирует ChatGPT.

Все ограничения и этические нормы использования ChatGPT сохраняются. Они аналогичны тем, что действуют при обращении к чат-боту через официальное приложение или веб-интерфейс.

Расширение требует доступа к Google.com или к ранее установленной поисковой системе. После предоставления разрешений все запросы будут направляться непосредственно к ChatGPT, минуя стандартный поисковый механизм Safari.

Safari пока не имеет встроенной возможности выбрать ChatGPT в качестве основной поисковой системы. Новое расширение предлагает альтернативный способ использования возможностей искусственного интеллекта вместо традиционных поисковых сервисов.

Напомним, специалисты предостерегают пользователей от чрезмерного доверия чат-ботам, особенно когда речь идет о чувствительной информации. Опасно использовать искусственный интеллект для получения медицинских советов или делиться личными и финансовыми данными.

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