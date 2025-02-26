OpenAI розширює доступ до Deep Research у ChatGPT — що зміниться

Логотип компанії OpenAI. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

У вівторок, 25 лютого, компанія OpenAI повідомила, що розширює можливості свого вебагента deep research. Він здатний створювати розгорнуті дослідницькі звіти, а також став доступним не тільки для передплатників ChatGPT Pro.

Про це пише TechCrunch.

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Всі власники ChatGPT Plus, Team, Enterprise та Edu тепер отримуватимуть 10 запитів deep research на місяць. Раніше ця опція була доступна лише учасникам тарифу ChatGPT Pro (з вартістю 200 доларів на місяць). Тепер їм збільшено кількість запитів до 120 на місяць замість початкових 100.

Водночас OpenAI, Google і Perplexity прагнуть поширити свої конкуруючі продукти deep research, які мають схожі назви та можуть генерувати детальні звіти, для ширшого кола користувачів. Минулого тижня Google запустила свого агента "deep research" для всіх, хто користується Gemini Advanced.

Технокомпанії сподіваються, що ці інструменти зможуть продемонструвати людям цінність їхніх дорогих ШІ-підписок. Утім, в OpenAI зауважують, що перед масовим використанням таких агентів необхідно провести додаткові дослідження щодо їхньої потенційної здатності впливати на думку людей.

Нагадаємо, фахівці радять не надто довіряти чатботам, особливо в питаннях, пов'язаних із чутливою інформацією. Зокрема, небезпечно звертатися до штучного інтелекту за медичними порадами або розголошувати конфіденційні дані.

Також ми писали, що у цифрову епоху приватність стає розкішшю — чатботи хоч і полегшують щоденні завдання, але можуть нести ризики для безпеки. Дослідження показують, що одні платформи ШІ збирають максимум інформації про користувачів, тоді як інші обмежують цей процес до мінімуму.