OpenAI расширяет доступ к Deep Research в ChatGPT — что изменится

Логотип компании OpenAI. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Во вторник, 25 февраля, компания OpenAI сообщила, что расширяет возможности своего веб-агента "deep research". Он способен создавать развернутые исследовательские отчеты, а также стал доступным не только для подписчиков ChatGPT Pro.

Об этом пишет TechCrunch.

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Все владельцы ChatGPT Plus, Team, Enterprise и Edu теперь будут получать 10 запросов "deep research" в месяц. Ранее эта опция была доступна только участникам тарифа ChatGPT Pro (со стоимостью 200 долларов в месяц). Теперь им увеличено количество запросов до 120 в месяц вместо первоначальных 100.

В то же время OpenAI, Google и Perplexity стремятся распространить свои конкурирующие продукты "deep research", которые имеют похожие названия и могут генерировать подробные отчеты, для более широкого круга пользователей. На прошлой неделе Google запустила своего агента "deep research" для всех, кто пользуется Gemini Advanced.

Технокомпании надеются, что эти инструменты смогут продемонстрировать людям ценность их дорогих ИИ-подписок. Впрочем, в OpenAI отмечают, что перед массовым использованием таких агентов необходимо провести дополнительные исследования относительно их потенциальной способности влиять на мнение людей.

Напомним, специалисты советуют не слишком доверять чат-ботам, особенно в вопросах, связанных с чувствительной информацией. В частности, опасно обращаться к искусственному интеллекту за медицинскими советами или разглашать конфиденциальные данные.

Также мы писали, что в цифровую эпоху приватность становится роскошью — чат-боты хоть и облегчают ежедневные задачи, но могут нести риски для безопасности. Исследования показывают, что одни платформы ИИ собирают максимум информации о пользователях, тогда как другие ограничивают этот процесс до минимума.