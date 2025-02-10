Які дані збирають популярні чатботи — порівняння конфіденційності ШІ

Застосунки чатботів на смартфоні. Фото: Unsplash

У цифрову епоху конфіденційність стає справжньою розкішшю. Чатботи допомагають вирішувати повсякденні завдання, але яку ціну ви платите за їхню зручність? Дослідження політик конфіденційності популярних ШІ-помічників показало — одні сервіси збирають максимум інформації, тоді як інші зводять цей процес до мінімуму.

Про це пише TERAZUS.

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Було порівняно, які типи інформації обробляють найпопулярніші платформи:

Gemini (Google) — історія пошуків, місцеперебування, аудіозаписи, листи.

ChatGPT (OpenAI) — історія діалогів, метадані пристроїв, IP-адреси.

Copilot (Microsoft) — базові дані взаємодії з інтерфейсом.

Claude (Anthropic) — анонімні запити без прив'язки до акаунта.

Google відкрито заявляє, що запити користувачів можуть бути переглянуті людьми, тоді як Microsoft обмежується мінімальним збором даних та не передає їх рекламодавцям.

Claude вирізняється тим, що не вимагає реєстрації для базового використання. Його розробники дотримуються принципу "етичного ШІ" — дані користувачів не зберігаються довготривало, а система уникає збору конфіденційної інформації.

Copilot також демонструє високий рівень захисту, оскільки інтегрується з Microsoft 365 і працює з локальними даними користувача, а не загальнодоступними наборами. Це знижує ризик витоку особистої інформації.

Для зниження виникнення додаткових ризиків фахівці рекомендують:

використовувати вебверсії чатботів замість мобільних застосунків — це обмежує збір метаданих;

завжди переглядати політику конфіденційності — ключові моменти зазвичай виділені окремо;

для максимального контролю варто розглядати локальні ШІ-моделі. Наприклад, DeepSeek-R1 дозволяє запускати чатбота на власному ПК без передачі даних у хмару, хоча для цього потрібне потужне обладнання.

Якщо конфіденційність важлива для вас, найкращий вибір — Claude та Copilot. Проте жоден чатбот не гарантує абсолютного захисту, а будь-яке повідомлення штучному інтелекту може залишити цифровий слід. Тому головне правило — уважність та технологічна грамотність.

Нагадаємо, дослідники Apple у сфері робототехніки створили та показали на відео робота настільного робота зі штучним інтелектом. Своїм зовнішнім виглядом він нагадує маскот анімаційної компанії Pixar.

Також ми писали, що компанія OpenAI представила новий інструмент для ChatGPT, який допомагає у глибоких дослідженнях. Deep Research дозволяє штучному інтелекту працювати автономно, виконуючи багатоетапні дослідження.