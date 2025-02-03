OpenAI представила Deep Research в ChatGPT — для чого призначена нова функція

Логотип ChatGPT над клавіатурою та руками робота. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

OpenAI представили нову функцію для ChatGPT під назвою Deep Research. Вона дозволяє штучному інтелекту працювати автономно, плануючи та виконуючи багатоетапні дослідження.

Про це пише The Verge.

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Інструмент здатний шукати необхідні дані, аналізувати їх та адаптувати стратегію пошуку в реальному часі.

Робота інструмента Deep Research від OpenAI. Фото: OpenAI

На відміну від стандартного текстового генератора, Deep Research відображає хід роботи у бічній панелі разом із джерелами та підсумковим аналізом. Користувачі можуть ставити запитання у текстовій формі, додавати зображення, PDF-документи чи таблиці для контексту. Відповідь може формуватися від 5 до 30 хвилин. У майбутньому OpenAI планує додати вбудовані графіки та зображення до результатів досліджень.

Попри нові можливості, OpenAI попереджає, що Deep Research не є ідеальним:

іноді може вигадувати факти (так звані "галюцинації");

може плутати авторитетну інформацію з чутками;

не завжди правильно оцінює рівень впевненості у своїх висновках.

Розвиток агентів на основі ШІ стає важливим напрямом для OpenAI та інших компаній. Deep Research позиціюється як інструмент рівня дослідницького аналітика. Демонстраційне відео показує запит про зміни у роздрібній торгівлі за останні три роки, на який штучний інтелект відповідає таблицями та списками.

Новий інструмент з'являється невдовзі після запуску OpenAI Operator, який використовує веббраузер для виконання завдань. Google також тестує схожий прототип Project Mariner, але він ще недоступний для публічного використання. Натомість Deep Research вже запущено у версії для передплатників Pro.

Користувачі ChatGPT Pro отримують до 100 запитів на місяць. Також OpenAI обіцяє "обмежений доступ" для підписників Plus, Team та Enterprise. Через високу обчислювальну потужність, яку потребує глибоке дослідження, компанія планує у майбутньому підвищити ліміти для всіх платних користувачів.

Нагадаємо, китайська компанія DeepSeek випустила недорогі моделі штучного інтелекту, які можуть конкурувати з флагманськими рішеннями OpenAI. Однак американська компанія підозрює, що китайці використали їхні технології для навчання своєї нейромережі.

Також ми писали, що OpenAI випустила інструмент Operator, який може виконувати рутинні завдання в інтернеті замість користувача. Він може самостійно здійснювати пошук у браузері, натискати кнопки та взаємодіяти з вебсторінками.