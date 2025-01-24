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OpenAI випустила ШІ-агента, який зможе замовляти їжу за вас

24 січня 2025 09:13
Володимир Мололкін - редактор
OpenAI випустила ШІ-агента Operator — він виконує рутинні завдання в Інтернеті за вас
Чоловік користується інструментом Operator від OpenAI. Фото: OpenAI
Володимир Мололкін - редактор

У четвер, 23 січня, OpenAI анонсувала випуск нового інструменту Operator — агента, який здатен виконувати завдання в інтернеті замість користувача. Цей агент може самостійно відкривати браузер, взаємодіяти із вебсторінками, натискати кнопки, заповнювати форми, прокручувати сторінки та навіть створювати меми. Наразі він доступний у США для користувачів з підпискою Pro у вигляді попереднього дослідження.

Про це йдеться на сайті OpenAI.

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Як працює Operator

Operator використовує нову модель Computer-Using Agent (CUA), що поєднує можливості GPT-4o у розпізнаванні зображень і високорівневе логічне мислення. Завдяки цьому інструмент може "бачити" вебсторінки через скриншоти та "взаємодіяти" з ними, використовуючи можливості клавіатури й миші.

Взаимодействие с инструментом Operator
Взаємодія з інтерфейсом інструмента Operator. Фото: OpenAI

Якщо агент натрапляє на труднощі, він здатен аналізувати свої дії й виправляти помилки. У разі складних завдань, наприклад авторизації або введення платіжних даних, Operator звертається за допомогою до користувача.

Operator може виконувати низку рутинних завдань:

  • заповнення форм;
  • замовлення продуктів;
  • персоналізація запитів, наприклад, налаштування параметрів авіаперельотів;
  • виконання кількох задач одночасно — від бронювання кемпінгу до замовлення товарів на Etsy.

Користувачі можуть задавати індивідуальні інструкції для виконання певних завдань або зберігати повторювані запити для швидкого доступу.

Operator покликаний спростити взаємодію з цифровими сервісами для звичайних користувачів і компаній. Уже зараз команда розробників співпрацює з такими компаніями, як:

  • DoorDash;
  • Instacart;
  • OpenTable;
  • Priceline;
  • Uber та іншими.

Мета — підвищити зручність та ефективність сервісів для користувачів і бізнесу.

Крім комерційного застосування, Operator відкриває нові можливості для публічного сектору. Наприклад, у співпраці з міською адміністрацією Стоктона команда працює над полегшенням процесу реєстрації у муніципальних програмах.

Як досліджувальний інструмент, Operator наразі має низку обмежень. Розробники планують поступово вдосконалювати його функціонал, базуючись на відгуках користувачів. У майбутньому інструмент стане доступним для підписників Plus, Team і Enterprise, а його функції будуть інтегровані в ChatGPT.

Нагадаємо, компанія OpenAI запустила власний номер телефону для ChatGPT. З чатботом можна поспілкуватися, якщо набрати цей номер або написати текстове повідомлення у WhatsApp.

Також ми писали, що OpenAI офіційно запустила генеративний штучний інтелект Sora. Він може перетворювати текст на реалістичні відео.

технології нейромережа штучний інтелект чатбот ChatGPT OpenAI

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