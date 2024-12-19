ChatGPT тепер доступний телефоном — як набрати чатбота

Чоловік розмовляє телефоном в машині. Фото: Unsplash

У середу, 18 грудня, OpenAI запустила свій номер телефону для ChatGPT. Ця функція поки що доступна тільки користувачам зі США і є повністю безплатною, але і в інших країнах можна зв'язатися з чат-ботом, надіславши текстові повідомлення за допомогою WhatsApp.

Про це розповідає Ars Technica.

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За яким номером можна зв'язатися з ChatGPT

Зателефонувати ChatGPT можна за номером 1-800-242-8478. Також його можна додати у список контактів та відправити безплатні текстові повідомлення у WhatsApp.

"Ще раз привіт, це ChatGPT, помічник зі штучним інтелектом. Наша розмова може бути перевірена на предмет безпеки. Чим я можу вам допомогти?", — почують користувачі під час дзвінка.

Абоненти можуть вести живу інтерактивну розмову та запитувати все, що вони зазвичай запитують у помічника зі штучним інтелектом.

Під час 10-го дня "12 днів OpenAI" співробітники OpenAI продемонстрували пряму трансляцію "Дзвінки за допомогою ChatGPT". Вони також попросили ChatGPT знайти характерний будинок у Каліфорнії та допомогти з перекладом повідомлення другу іспанською мовою.

OpenAI заявляє, що їхній внутрішній проєкт "тиждень злому", створений лише кілька тижнів тому, призвів до нових подібних функцій. Компанія каже, що вона хоче зробити ChatGPT доступнішим для людей, які не мають смартфона чи комп'ютера під рукою.

Під час прямого ефіру співробітник OpenAI сказав, що 15 хвилин голосового чату безплатні, і щоб отримати більше, можна завантажити програму та створити обліковий запис. Розробник сказав під час прямої трансляції, що безплатний текстовий режим WhatsApp використовує GPT-4o mini, хоча версія аудіочату, схоже, використовує повну версію GPT-4o на сервері.

Нагадаємо, судова суперечка між Ілоном Маском і OpenAI, компанією, яка створила ChatGPT, набирає обертів. Компанія оприлюднила листи, в яких мільярдер прагнув абсолютного контролю над стартапом.

Також ми писали, що OpenAI запустила відеогенератор зі штучним інтелектом Sora для всіх користувачів. Ним можуть скористатися всі підписники ChatGPT у США та в інших країнах.