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OpenAI представила новый способ использования ChatGPT

19 декабря 2024 08:57
Владимир Мололкин - редактор
ChatGPT теперь доступен по телефону — как набрать чат-бота
Мужчина разговаривает по телефону в машине. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

В среду, 18 декабря, OpenAI запустила свой номер телефона для ChatGPT. Эта функция пока доступна только пользователям из США и является полностью бесплатной, но и в других странах можно связаться с чат-ботом, отправив текстовые сообщения с помощью WhatsApp.

Об этом рассказывает Ars Technica.

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По какому номеру можно связаться с ChatGPT

Позвонить по телефону ChatGPT можно по номеру 1-800-242-8478. Также его можно добавить в список контактов и отправить бесплатные текстовые сообщения в WhatsApp.

"Еще раз привет, это ChatGPT, помощник с искусственным интеллектом. Наш разговор может быть проверен на предмет безопасности. Чем я могу вам помочь?", — услышат пользователи во время звонка.

Абоненты могут вести живой интерактивный разговор и спрашивать все, что обычно спрашивают у помощника с искусственным интеллектом.

Во время 10-го дня "12 дней OpenAI" сотрудники OpenAI продемонстрировали прямую трансляцию "Звонки с помощью ChatGPT". Они также попросили ChatGPT найти характерный дом в Калифорнии и помочь с переводом сообщения другу на испанском языке.

OpenAI заявляет, что их внутренний проект "неделя взлома", созданный всего несколько недель назад, привел к новым подобным функциям. Компания говорит, что она хочет сделать ChatGPT более доступным для людей, у которых нет смартфона или компьютера под рукой.

Во время прямого эфира сотрудник OpenAI сказал, что 15 минут голосового чата бесплатны, и чтобы получить больше, можно загрузить приложение и создать аккаунт. Разработчик сказал во время прямой трансляции, что бесплатный текстовый режим WhatsApp использует GPT-4o mini, хотя версия аудиочата, похоже, использует полную версию GPT-4o на сервере.

Напомним, судебный спор между Илоном Маском и OpenAI, компанией, создавшей ChatGPT, набирает обороты. Компания обнародовала письма, в которых миллиардер стремился к абсолютному контролю над стартапом.

Также мы писали, что OpenAI запустила видеогенератор с искусственным интеллектом Sora для всех пользователей. Им могут воспользоваться все подписчики ChatGPT в США и других странах.

искусственный интеллект WhatsApp нейросеть звонки ChatGPT OpenAI

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