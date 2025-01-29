OpenAI має докази, що її моделі допомогли навчити китайський DeepSeek

Смартфон з відкритим застосунком DeepSeek. Фото: Florence Lo/REUTERS

Китайська компанія у сфері штучного інтелекту DeepSeek сколихнула Кремнієву долину, випустивши недорогі ШІ-моделі, які можуть конкурувати з флагманськими рішеннями OpenAI. Водночас OpenAI підозрює, що ці моделі були створені на основі її даних.

Про це пише The Verge.

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Як повідомляє Bloomberg, OpenAI разом із Microsoft розслідують, чи використовувала DeepSeek API OpenAI для інтеграції її моделей у власні. За даними джерел видання, у кінці 2024 року фахівці з безпеки Microsoft виявили витік великого обсягу даних через облікові записи розробників OpenAI. Вважається, що ці акаунти пов'язані з DeepSeek.

У Financial Times OpenAI підтвердила, що знайшла докази використання DeepSeek методу дистиляції — поширеної техніки навчання ШІ-моделей шляхом отримання знань із потужніших моделей. Це дозволяє значно скоротити витрати — якщо навчання GPT-4 обійшлося OpenAI у понад 100 млн доларів, то дистильовані моделі потребують значно менше ресурсів. Водночас OpenAI дозволяє розробникам використовувати API для інтеграції своїх ШІ-рішень, але забороняє використовувати виведені дані для створення конкурентних продуктів. Які саме докази знайшла OpenAI, компанія поки що не розкрила.

Ситуація має досить іронічний вигляд, адже OpenAI сама досягла прориву, використовуючи без згоди величезні обсяги текстів із відкритого інтернету.

Колишній радник президента США з питань штучного інтелекту Девід Сакс заявив, що можливе порушення інтелектуальної власності.

"Є вагомі докази того, що DeepSeek дійсно здійснила дистиляцію знань із моделей OpenAI, і компанія, схоже, цим не дуже задоволена", — зазначив він в етері Fox News.

OpenAI у коментарі для Bloomberg підкреслила, що компанії з Китаю та інших країн постійно намагаються дистилювати моделі провідних американських ШІ-компаній.

"Як лідер у сфері штучного інтелекту, ми впроваджуємо контрзаходи для захисту нашої інтелектуальної власності, включаючи ретельний контроль за тим, які передові можливості ми додаємо у випущені моделі", — заявили в OpenAI.

Також вони вважають, що критично важливо співпрацювати з урядом США, щоб захистити найбільш потужні моделі від спроб конкурентів і противників отримати доступ до американських технологій.

Нагадаємо, в американському та британському App Store китайській моделі штучного інтелекту DeepSeek вдалося посісти перше місце. ШІ-помічник обійшов конкурента ChatGPT.

Також ми писали, що DeepSeek може збирати інформацію про користувачів. Хоча це хороший інструмент, який може допомогти у розв'язанні багатьох задач, проте він також ідеальний для збору розвідданих.