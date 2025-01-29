OpenAI имеет доказательства, что ее модели помогли обучить китайский DeepSeek

Смартфон с открытым приложением DeepSeek. Фото: Florence Lo/REUTERS

Китайская компания в сфере искусственного интеллекта DeepSeek всколыхнула Кремниевую долину, выпустив недорогие ИИ-модели, которые могут конкурировать с флагманскими решениями OpenAI. В то же время OpenAI подозревает, что эти модели были созданы на основе ее данных.

Об этом пишет The Verge.

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Как сообщает Bloomberg, OpenAI вместе с Microsoft расследуют, использовала ли DeepSeek API OpenAI для интеграции ее моделей в собственные. По данным источников издания, в конце 2024 года специалисты по безопасности Microsoft обнаружили утечку большого объема данных через учетные записи разработчиков OpenAI. Считается, что эти аккаунты связаны с DeepSeek.

В Financial Times OpenAI подтвердила, что нашла доказательства использования DeepSeek метода дистилляции — распространенной техники обучения ИИ-моделей путем извлечения знаний из более мощных моделей. Это позволяет значительно сократить расходы — если обучение GPT-4 обошлось OpenAI в более чем 100 млн долларов, то дистиллированные модели требуют значительно меньше ресурсов. В то же время OpenAI позволяет разработчикам использовать API для интеграции своих ИИ-решений, но запрещает использовать выведенные данные для создания конкурентных продуктов. Какие именно доказательства нашла OpenAI, компания пока не раскрыла.

Ситуация выглядит довольно иронично, ведь OpenAI сама достигла прорыва, используя без согласия огромные объемы текстов из открытого интернета.

Бывший советник президента США по вопросам искусственного интеллекта Дэвид Сакс заявил, что возможно нарушение интеллектуальной собственности.

"Есть веские доказательства того, что DeepSeek действительно осуществила дистилляцию знаний из моделей OpenAI, и компания, похоже, этим не очень довольна", — отметил он в эфире Fox News.

OpenAI в комментарии для Bloomberg подчеркнула, что компании из Китая и других стран постоянно пытаются дистиллировать модели ведущих американских ИИ-компаний.

"Как лидер в сфере искусственного интеллекта, мы внедряем контрмеры для защиты нашей интеллектуальной собственности, включая тщательный контроль над тем, какие передовые возможности мы добавляем в выпускаемые модели", — заявили в OpenAI.

Также они считают, что критически важно сотрудничать с правительством США, чтобы защитить наиболее мощные модели от попыток конкурентов и противников получить доступ к американским технологиям.

Напомним, в американском и британском App Store китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek удалось занять первое место. ИИ-помощник обошел конкурента ChatGPT.

Также мы писали, что DeepSeek может собирать информацию о пользователях. Хотя это хороший инструмент, который может помочь в решении многих задач, однако он также идеален для сбора разведданных.