DeepSeek перевершив ChatGPT — китайський стартап лідирує в App Store у США

DeepSeek став найпопулярнішим додатком в США, обігнавши ChatGPT
Китайський стартап DeepSeek зі своїм ШІ-помічником обігнав конкурента ChatGPT. Він став найпопулярнішим безплатним додатком, що доступний в App Store у США.
Про це пише Reuters.
Як DeepSeek вдалося обійти ChatGPT
Стартап досяг успіху завдяки своїй моделі DeepSeek-V3, яка, за словами творців, очолює список лідерів серед моделей з відкритим вихідним кодом, конкуруючи із сучасними моделями із закритим вихідним кодом. Додаток швидко здобув популярність серед американців одразу після випуску 10 січня.
DeepSeek залишив глибоке враження на Кремнієву долину, перевернувши поширені погляди на першість США у сфері штучного інтелекту. Для навчання ШІ-помічника використовувалися чипи Nvidia H800, на які було витрачено менш як 6 млн доларів. Згодом цю деталь було оскаржено і з'явилося твердження про те, що для навчання використовувалися менш потужні чипи.
Про розробника конкурента ChatGPT відомо небагато, зокрема, що компанія, яка стоїть за DeepSeek, є невеликим стартапом із Ханчжоу, заснованим у 2023 році, коли пошуковий гігант Baidu випустив першу китайську широкомовну модель ШІ.
Відтоді десятки китайських технологічних компаній, великих і малих, випустили власні моделі штучного інтелекту, але DeepSeek — перша, яку американська технологічна індустрія оцінила як таку, що відповідає або навіть перевершує продуктивність найсучасніших американських зразків.
Нагадаємо, один користувач у Twitter поділився досвідом створення термоядерного реактора прямо у себе на кухні. Для цього він використовував знання, які йому надав штучний інтелект.
Також ми писали, що зараз важко уявити пристрої, які не мають інтеграції з ШІ. Торік на цьому ринку панувала жорстка конкуренція, внаслідок чого з'явилося багато цікавих смартфонів з можливостями нейронних мереж.
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