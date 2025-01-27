DeepSeek перевершив ChatGPT — китайський стартап лідирує в App Store у США

Смартфон із додатком DeepSeek. Фото: CFOTO/Sipa USA

Китайський стартап DeepSeek зі своїм ШІ-помічником обігнав конкурента ChatGPT. Він став найпопулярнішим безплатним додатком, що доступний в App Store у США.

Про це пише Reuters.

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Стартап досяг успіху завдяки своїй моделі DeepSeek-V3, яка, за словами творців, очолює список лідерів серед моделей з відкритим вихідним кодом, конкуруючи із сучасними моделями із закритим вихідним кодом. Додаток швидко здобув популярність серед американців одразу після випуску 10 січня.

Китайський ШІ-стартап DeepSeek обійшов ChatGPT в AppStore. Фото: Empty-Pattern3116/Reddit

DeepSeek залишив глибоке враження на Кремнієву долину, перевернувши поширені погляди на першість США у сфері штучного інтелекту. Для навчання ШІ-помічника використовувалися чипи Nvidia H800, на які було витрачено менш як 6 млн доларів. Згодом цю деталь було оскаржено і з'явилося твердження про те, що для навчання використовувалися менш потужні чипи.

Про розробника конкурента ChatGPT відомо небагато, зокрема, що компанія, яка стоїть за DeepSeek, є невеликим стартапом із Ханчжоу, заснованим у 2023 році, коли пошуковий гігант Baidu випустив першу китайську широкомовну модель ШІ.

Відтоді десятки китайських технологічних компаній, великих і малих, випустили власні моделі штучного інтелекту, але DeepSeek — перша, яку американська технологічна індустрія оцінила як таку, що відповідає або навіть перевершує продуктивність найсучасніших американських зразків.

Нагадаємо, один користувач у Twitter поділився досвідом створення термоядерного реактора прямо у себе на кухні. Для цього він використовував знання, які йому надав штучний інтелект.

Також ми писали, що зараз важко уявити пристрої, які не мають інтеграції з ШІ. Торік на цьому ринку панувала жорстка конкуренція, внаслідок чого з'явилося багато цікавих смартфонів з можливостями нейронних мереж.