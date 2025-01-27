DeepSeek превзошел ChatGPT — китайский стартап лидирует в App Store в США

Смартфон с приложением DeepSeek. Фото: CFOTO/Sipa USA

Китайский стартап DeepSeek со своим ИИ-помощником обогнал конкурента ChatGPT. Он стал самым популярным бесплатным приложением, доступным в App Store в США.

Об этом пишет Reuters.

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Стартап достиг успеха благодаря своей модели DeepSeek-V3, которая, по словам создателей, возглавляет список лидеров среди моделей с открытым исходным кодом, конкурируя с современными моделями с закрытым исходным кодом. Приложение быстро обрело популярность среди американцев сразу после выпуска 10 января.

Китайский ИИ-стартап DeepSeek обошел ChatGPT в AppStore. Фото: Empty-Pattern3116/Reddit

DeepSeek оставил глубокое впечатление на Кремниевую долину, перевернув распространенные взгляды на первенство США в сфере искусственного интеллекта. Для обучения ИИ-помощника использовались чипы Nvidia H800, на которые было потрачено менее 6 млн долларов. Впоследствии эта деталь была оспорена, и появилось утверждение, что для обучения использовались менее мощные чипы.

О разработчике конкурента ChatGPT известно немного, в частности, что компания, стоящая за DeepSeek, является небольшим стартапом из Ханчжоу, основанным в 2023 году, когда поисковый гигант Baidu выпустил первую китайскую широковещательную модель ИИ.

С тех пор десятки китайских технологических компаний, больших и малых, выпустили собственные модели искусственного интеллекта, но DeepSeek — первая, которую американская технологическая индустрия оценила как соответствующую или даже превосходящую производительность самых современных американских образцов.

Напомним, один пользователь в Twitter поделился опытом создания термоядерного реактора прямо у себя на кухне. Для этого он использовал знания, которые ему предоставил искусственный интеллект.

Также мы писали, что сейчас трудно представить устройства, которые не имеют интеграции с ИИ. В прошлом году на этом рынке царила жесткая конкуренция, вследствие чего появилось много интересных смартфонов с возможностями нейронных сетей.