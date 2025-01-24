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Канадець зібрав термоядерний реактор на кухні за допомогою ШІ

24 січня 2025 10:00
Володимир Мололкін - редактор
Тільки ШІ та 3000 доларів — канадець зібрав термоядерний реактор на кухні
Мініатюрний термоядерний реактор. Фото: @hud_zah/x.com
Володимир Мололкін - редактор

Twitter-користувач поділився дивовижним досвідом створення термоядерного реактора у домашніх умовах. Розробка зайняла багато часу, але результат перевершив очікування.

Про це він розповів на своїй сторінці в X (Twitter).

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HudZah використовував 30-кіловольтний електростатичний осаджувач із силою струму 10 мА. Тиск у системі складав 3 мТорр, що у 253 333 рази менше за атмосферний. Для підрахунку нейтронів було використано спеціальний лічильник бульбашок, а для отримання дейтерію — гідрокар для електролізу.

Проведение холодного синтеза на кухне канадца
Канадець провів холодний синтез на кухні, використовуючи мініатюрний термоядерний реактор. Фото: @hud_zah/x.com

Науковець створив власний газоподібний дейтерій (D2), електролізуючи важку воду (D2O) за допомогою гідрокара з PEM-клітиною (мініелектролізер). Витрати на це були мінімальними — 32 долари за гідрокар і 80 доларів за 50 грамів важкої води. Ця кількість дозволила виробити 56 літрів дейтерію.

У процесі розробки HudZah опирався на масштабний проєкт чатбота Claude, що включав форуми, транскрипти дзвінків, електронні листи та багато іншого. Ця інформація допомагала йому з налагодженням системи, дотриманням техніки безпеки й інструкціями для складання.

Свою роботу він почав у коворкінгу Socratica у Сан-Франциско, де демонстрував лише документ із початковими планами. Проте вже під час наступних сесій йому вдалося завершити створення реактора.

Нагадаємо, OpenAI випустила нового ШІ-агента Operator. Він може виконувати рутинні завдання в Інтернеті замість користувача, включаючи використання браузера, заповнювання форм, замовлення квитків і продуктів.

Також ми писали, що Марк Цукерберг поділився прогнозом щодо масової появи штучного інтелекту на ринку праці. Він стверджує, що у 2025 році нейромережі зможуть досягти рівня інженерів середнього класу у програмуванні.

наука технології нейромережа штучний інтелект ChatGPT ядерна енергетика

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