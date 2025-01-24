Только ИИ и 3000 долларов — канадец собрал термоядерный реактор на кухне

Канадец собрал термоядерный реактор на кухне с помощью ИИ
Twitter-пользователь поделился удивительным опытом создания термоядерного реактора в домашних условиях. Разработка заняла много времени, но результат превзошел ожидания.
Об этом он рассказал на своей странице в X (Twitter).
Как удалось создать термоядерный реактор на кухне
HudZah использовал 30-киловольтный электростатический осадитель с силой тока 10 мА. Давление в системе составляло 3 мТорр, что в 253 333 раза меньше атмосферного. Для подсчета нейтронов был использован специальный счетчик пузырьков, а для получения дейтерия — гидрокар для электролиза.
Ученый создал собственный газообразный дейтерий (D2), электролизируя тяжелую воду (D2O) с помощью гидрокара с PEM-клеточкой (миниэлектролизер). Затраты на это были минимальными — 32 доллара за гидрокар и 80 долларов за 50 граммов тяжелой воды. Это количество позволило выработать 56 литров дейтерия.
В процессе разработки HudZah опирался на масштабный проект чат-бота Claude, включавший форумы, транскрипты звонков, электронные письма и многое другое. Эта информация помогала ему с отладкой системы, соблюдением техники безопасности и инструкциями для сборки.
Свою работу он начал в коворкинге Socratica в Сан-Франциско, где демонстрировал лишь документ с первоначальными планами. Однако уже во время следующих сессий ему удалось завершить создание реактора.
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