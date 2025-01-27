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Що таке ШІ-модель DeepSeek-R1 і чи працює вона в Україні

27 січня 2025 17:43
Володимир Мололкін - редактор
Китайська ШІ-модель DeepSeek-R1 — що це таке і чи доступна в Україні
Логотип DeepSeek на смартфоні. Фото: Dado Ruvic/REUTERS
Володимир Мололкін - редактор

Китайський стартап DeepSeek, заснований у 2023 році в місті Ханчжоу, став відомим завдяки своїй моделі міркування DeepSeek-R1. Ця модель штучного інтелекту вже привернула значну увагу, подекуди перевершуючи американські аналоги, такі як o1 від OpenAI.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що таке DeepSeek та чи можна його використовувати в Україні.

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Що таке DeepSeek-R1

DeepSeek-R1 — це ШІ-модель міркування з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам адаптувати її під власні потреби. Її створення стало можливим завдяки обмеженим ресурсам — лише 6 млн доларів і чипам Nvidia H800, які підпадають під американські санкції.

Браузерна версія DeepSeek-R1 дозволяє використати максимум 50 повідомлень безплатно, версія API не має таких обмежень, ви купуєте ту кількість токенів, яку хочете використовувати.

Модель містить 671 млрд параметрів, але також доступні спрощені версії (від 1,5 млрд до 79 млрд параметрів), які можуть працювати навіть на звичайному ПК. Для потужніших версій знадобиться сильне обладнання, доступ до якого можна отримати через API DeepSeek за ціною на 90% нижчою, ніж OpenAI o1.

Цены на доступ через API DeepSeek
Ціни на доступ API DeepSeek. Фото: DeepSeek

DeepSeek-R1 виділяється своєю здатністю ефективно працювати із завданнями, які вимагають логіки, перевірки фактів і математичних обчислень. У тестах AIME, MATH-500 і SWE-bench Verified ця модель показала результати, що подекуди перевершують OpenAI o1.

Сравнение DeepSeek и моделей от OpenAI в бенчмарке
Порівняння моделей DeepSeek з моделями від OpenAI в бенчмарку. Фото: DeepSeek

Однак модель має деякі функціональні недоліки. На деяких запитах вона може зависнути та багаторазово повторювати одну й ту ж фразу. Оскільки це китайська модель, вона підлягає порівняльному аналізу китайським регулятором Інтернету, щоб переконатися, що її відповіді втілюють основні соціалістичні цінності. R1 не відповідатиме на питання про площу Тяньаньмень, наприклад, чи автономію Тайваню.

У мережі вже був подібний діалог, пов'язаний з цими обмеженнями. DeepSeek можна довести до нервового зриву, якщо спробувати довести їй, що комуністична партія вбивала людей на площі Тяньаньмень. Нейромережа до останнього відмовлятиметься і намагатиметься переконати, що у 1989 році нічого страшного не сталося. А якщо продовжити на неї напирати — вона просто зламається і почне видавати одну фразу: "Китайський уряд ніколи не робив помилок".

За вихідні, що пройшли 25-26 січня, DeepSeek став найпопулярнішим безплатним застосунком в американському App Store. Таким чином, під сумнів поставилося питання домінування США у сфері штучного інтелекту та ефективності санкцій проти постачання чипів до Китаю.

Чи можна користуватися DeepSeek-R1 в Україні

Зараз DeepSeek-R1 доступний у багатьох країнах, зокрема в Україні. Наприклад, в українському App Store та Play Market можна завантажити додаток одразу на смартфон або планшет. Однак із реєстрацією можуть виникнути проблеми.

  • DeepSeek можна завантажити в українському Play Market
    DeepSeek можна завантажити в українському Play Market. Фото: скриншот
  • DeepSeek можна завантажити в українському App Store
    DeepSeek можна завантажити в українському App Store. Фото: скриншот
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У нашій країні реєстрація доступна лише через акаунт Google або адресу електронної пошти, проте при спробі авторизуватися через Google виникає помилка.

Ошибка при попытке авторизоваться в DeepSeek через Google
Помилка при авторизації в DeepSeek через акаунт Google. Фото: скриншот

Подібна ситуація виникає, якщо спробувати зареєструватися за адресою електронної пошти. Сервіс повинен відправити код підтвердження, але не надсилає його. Спроби пройти реєстрацію із VPN, налаштованим на Америку та Європу, також не допомогли завершити процес.

Помилки у реєстрації можуть виникати через перевантаження серверів компанії, тому залишається лише очікувати, коли навантаження спаде та вгадати цей момент.

Нагадаємо, OpenAI випустила нового ШІ-агента Operator, який може виконувати рутинні завдання в інтернеті замість користувача. Він вміє самостійно взаємодіяти з браузером, натискати кнопки, створювати меми та замовляти їжу й квитки.

Також ми писали, що відомий мільярдер Ілон Маск поділився сміливим прогнозом. За його словами, до кінця 2025 року, штучний інтелект зможе перевершити інтелект будь-якої людини.

Китай нейромережа штучний інтелект ChatGPT OpenAI DeepSeek

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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