Китайская ИИ-модель DeepSeek-R1 — что это такое и доступна ли в Украине

Логотип DeepSeek на смартфоне. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Китайский стартап DeepSeek, основанный в 2023 году в городе Ханчжоу, стал известным благодаря своей модели рассуждения DeepSeek-R1. Эта модель искусственного интеллекта уже привлекла значительное внимание, иногда превосходя американские аналоги, такие как o1 от OpenAI.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что такое DeepSeek и можно ли его использовать в Украине.

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Что такое DeepSeek-R1

DeepSeek-R1 — это ИИ-модель рассуждения с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям адаптировать ее под собственные нужды. Ее создание стало возможным благодаря ограниченным ресурсам — всего 6 млн долларов и чипам Nvidia H800, которые подпадают под американские санкции.

Браузерная версия DeepSeek R1 позволяет использовать максимум 50 сообщений бесплатно, версия API не имеет таких ограничений, вы покупаете то количество токенов, которое хотите использовать.

Модель содержит 671 млрд параметров, но также доступны упрощенные версии (от 1,5 млрд до 79 млрд параметров), которые могут работать даже на обычном ПК. Для более мощных версий понадобится сильное оборудование, к которому можно получить доступ через API DeepSeek по цене на 90% ниже, чем OpenAI o1.

Цены на доступ API DeepSeek. Фото: DeepSeek

DeepSeek-R1 выделяется своей способностью эффективно работать с задачами, которые требуют логики, проверки фактов и математических вычислений. В тестах AIME, MATH-500 и SWE-bench Verified эта модель показала результаты, местами превосходящие OpenAI o1.

Сравнение моделей DeepSeek с моделями от OpenAI в бенчмарке. Фото: DeepSeek