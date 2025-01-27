Китайская ИИ-модель DeepSeek-R1 — что это такое и доступна ли в Украине

Что такое ИИ-модель DeepSeek-R1 и работает ли она в Украине
Китайский стартап DeepSeek, основанный в 2023 году в городе Ханчжоу, стал известным благодаря своей модели рассуждения DeepSeek-R1. Эта модель искусственного интеллекта уже привлекла значительное внимание, иногда превосходя американские аналоги, такие как o1 от OpenAI.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что такое DeepSeek и можно ли его использовать в Украине.
Что такое DeepSeek-R1
DeepSeek-R1 — это ИИ-модель рассуждения с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям адаптировать ее под собственные нужды. Ее создание стало возможным благодаря ограниченным ресурсам — всего 6 млн долларов и чипам Nvidia H800, которые подпадают под американские санкции.
Браузерная версия DeepSeek R1 позволяет использовать максимум 50 сообщений бесплатно, версия API не имеет таких ограничений, вы покупаете то количество токенов, которое хотите использовать.
Модель содержит 671 млрд параметров, но также доступны упрощенные версии (от 1,5 млрд до 79 млрд параметров), которые могут работать даже на обычном ПК. Для более мощных версий понадобится сильное оборудование, к которому можно получить доступ через API DeepSeek по цене на 90% ниже, чем OpenAI o1.
DeepSeek-R1 выделяется своей способностью эффективно работать с задачами, которые требуют логики, проверки фактов и математических вычислений. В тестах AIME, MATH-500 и SWE-bench Verified эта модель показала результаты, местами превосходящие OpenAI o1.
Однако модель имеет некоторые функциональные недостатки. На некоторых запросах она может зависнуть и многократно повторять одну и ту же фразу. Поскольку это китайская модель, она подлежит сравнительному анализу китайским регулятором Интернета, чтобы убедиться, что ее ответы воплощают основные социалистические ценности. R1 не будет отвечать на вопросы о площади Тяньаньмэнь, например, или автономии Тайваня.
В сети уже был подобный диалог, связанный с этими ограничениями. DeepSeek можно довести до нервного срыва, если попытаться доказать ей, что коммунистическая партия убивала людей на площади Тяньаньмэнь. Нейросеть до последнего будет отказываться и пытаться убедить, что в 1989 году ничего страшного не произошло. А если продолжить на нее напирать — она просто сломается и начнет выдавать одну фразу: "Китайское правительство никогда не делало ошибок".
Представляем DeepSeek: "Китайское правительство никогда не совершало ошибок" pic.twitter.com/bkceTwJrmX— Дункан — e/zucc (@mcvalor_art) 24 января 2025
За выходные, прошедшие 25-26 января, DeepSeek стал самым популярным бесплатным приложением в американском App Store. Таким образом, под сомнение поставился вопрос доминирования США в сфере искусственного интеллекта и эффективности санкций против поставок чипов в Китай.
Можно ли пользоваться DeepSeek-R1 в Украине
Сейчас DeepSeek-R1 доступен во многих странах, в том числе в Украине. Например, в украинском App Store и Play Market можно скачать приложение сразу на смартфон или планшет. Однако с регистрацией могут возникнуть проблемы.
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DeepSeek можно скачать в украинском Play Market. Фото: скриншот
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DeepSeek можно скачать в украинском App Store. Фото: скриншот
В нашей стране регистрация доступна только через аккаунт Google или адрес электронной почты, однако при попытке авторизоваться через Google возникает ошибка.
Подобная ситуация возникает, если попытаться зарегистрироваться по адресу электронной почты. Сервис должен отправить код подтверждения, но не присылает его. Попытки пройти регистрацию с VPN, настроенным на Америку и Европу, также не помогли завершить процесс.
Ошибки в регистрации могут возникать из-за перегрузки серверов компании, поэтому остается лишь ожидать, когда нагрузка спадет и угадать этот момент.
Напомним, OpenAI выпустила нового ИИ-агента Operator, который может выполнять рутинные задачи в интернете вместо пользователя. Он умеет самостоятельно взаимодействовать с браузером, нажимать кнопки, создавать мемы и заказывать еду и билеты.
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