Китайський чат-бот DeepSeek — в ЦПД пояснили, чим небезпечний

Відкритий додаток DeepSeek. Фото: deepseek.com

Китайська модель штучного інтелекту DeepSeek стала дуже популярною у світі. Вона збирає інформацію про користувачів та через це може бути небезпечною.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в Telegram у вівторок, 28 січня.

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Чим небезпечний DeepSeek

Як зазначив Коваленко, DeepSeek — хороший інструмент для збору розвідданих. Основне питання стосується того, хто власник цього ШІ та яку мету він має.

"Будь-який штучний інтелект вивчає вас і збирає всю інформацію про ваші переживання, інтереси, сім'ю, фінанси та практично все інше. Люди добровільно ставлять питання й отримують відповіді, тоді як ШІ зберігає цю інформацію. Потім можна отримувати моделі поведінки цілих суспільств і далі продумувати інструменти впливу", — зазначив Коваленко.

Повідомлення Андрія Коваленка. Фото: скриншот

Що відомо про DeepSeek

DeepSeek — це китайська компанія зі штучного інтелекту. У січні цього року вона випустила безкоштовний додаток чат-бота. За кілька днів він перевершив ChatGPT як додаток, який найбільше завантажували в iOS App Store в США.

Як зазначають у компанії DeepSeek, створення їхньої моделі обійшлося в рази дешевше, ніж для західних конкурентів. Це пояснюють тим, що модель було навчено з використанням чипів Nvidia H800 за витрат менше ніж 6 млн доларів. Однак перевірити правдивість цих даних наразі неможливо.

Через запуск DeepSeek акції великих технологічних компаній різко впали. Зокрема, Nvidia втратила 10% вартості, Oracle — 8%, Palantir — 7%.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE розповідали про те, таке DeepSeek та чи можна його використовувати в Україні.

Китайський чат-бот DeepSeek обігнав конкурента ChatGPT. Він став найпопулярнішим безплатним додатком, доступним в App Store у США.