Який вигляд могли б мати різні емоції — ШІ згенерував фото

Штучний інтелект показав, який вигляд могли б мати різні емоції
Щодня люди проживають різні емоції — сум чи радість, спокій чи роздратування, любов чи ненависть й не тільки. Всі знають ці відчуття, але ніхто не знає який вигляд вони мають. Цю ситуацію виправив штучний інтелект.
Новини.LIVE попросили ШІ згенерувати зображення того, який вигляд могли б мати різні емоції.
Який вигляд мають емоції на думку ШІ
Щастя штучний інтелект зобразив у формі великої жовтої кулі, схожої на сонце. Вона ще й випромінює свій стан та ніби огортає ним все навколо.
Сум штучний інтелект показав у вигляді краплі, яка падає. Схоже, ШІ таким чином провів аналогію зі слізьми, які з'являються в людей у такому стані.
Любов на зображенні штучного інтелекту показана у вигляді кількох сердець. На світлині переважають червоно-рожеві кольори, а два серця ніби об'єднуються в одне велике.
Страх, на думку штучного інтелекту, має похмурий вигляд. Зображення згенеровано в сіро-чорних кольорах та не дає чіткої відповіді, на те, що саме показано на світлині. Можливо, так ШІ вирішив підвести до того, що для кожної людини страх має своє обличчя.
Злість штучний інтелект бачить дещо різкою. Зображення нагадує вибух і, мабуть, це гарно описує відчуття людини в такому стані. Чорно-вогняні кольори ніби поєднуються між собою та нагадують великий спалах.
Нагадаємо, раніше ми показували, як штучний інтелект бачить світ з живими динозаврами. Схоже, ці істоти й люди змогли б знайти спільну мову.
Також ми публікували згенеровані ШІ зображення узбережжя Азовського моря у майбутньому. Ці світлини неабияк здивували.
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