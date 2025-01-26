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Штучний інтелект показав, який вигляд могли б мати різні емоції

26 січня 2025 20:51
Ольга Антоновська - редактор
Який вигляд могли б мати різні емоції — ШІ згенерував фото
Дівчина дивиться у дзеркало і посміхається. Фото: Pexels
Ольга Антоновська - редактор

Щодня люди проживають різні емоції — сум чи радість, спокій чи роздратування, любов чи ненависть й не тільки. Всі знають ці відчуття, але ніхто не знає який вигляд вони мають. Цю ситуацію виправив штучний інтелект.

Новини.LIVE попросили ШІ згенерувати зображення того, який вигляд могли б мати різні емоції.

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Який вигляд мають емоції на думку ШІ

Щастя штучний інтелект зобразив у формі великої жовтої кулі, схожої на сонце. Вона ще й випромінює свій стан та ніби огортає ним все навколо.

Штучний інтелект показав, як виглядає щастя
Такий вигляд, на думку штучного інтелекту, має щастя. Фото: ШІ

Сум штучний інтелект показав у вигляді краплі, яка падає. Схоже, ШІ таким чином провів аналогію зі слізьми, які з'являються в людей у такому стані.

Штучний інтелект показав, як виглядає сум
Такий вигляд, на думку штучного інтелекту, має сум. Фото: ШІ

Любов на зображенні штучного інтелекту показана у вигляді кількох сердець. На світлині переважають червоно-рожеві кольори, а два серця ніби об'єднуються в одне велике.

Штучний інтелект показав, як виглядає любов
Такий вигляд, на думку штучного інтелекту, має любов. Фото: ШІ

Страх, на думку штучного інтелекту, має похмурий вигляд. Зображення згенеровано в сіро-чорних кольорах та не дає чіткої відповіді, на те, що саме показано на світлині. Можливо, так ШІ вирішив підвести до того, що для кожної людини страх має своє обличчя.

Штучний інтелект показав, як виглядає страх
Такий вигляд, на думку штучного інтелекту, має страх. Фото: ШІ

Злість штучний інтелект бачить дещо різкою. Зображення нагадує вибух і, мабуть, це гарно описує відчуття людини в такому стані. Чорно-вогняні кольори ніби поєднуються між собою та нагадують великий спалах.

Штучний інтелект показав, як виглядає злість
Такий вигляд, на думку штучного інтелекту, має злість. Фото: ШІ

Нагадаємо, раніше ми показували, як штучний інтелект бачить світ з живими динозаврами. Схоже, ці істоти й люди змогли б знайти спільну мову.

Також ми публікували згенеровані ШІ зображення узбережжя Азовського моря у майбутньому. Ці світлини неабияк здивували.

фото технології штучний інтелект емоції люди

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