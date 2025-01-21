ШІ показав, як може виглядати у майбутньому узбережжя Азовського моря

Як виглядатиме узбережжя Азовського моря у майбутньому — фото ШІ
Узбережжя Азовського моря захоплює красою. На жаль, ця територія зараз знаходиться під окупацією. Відпустки у Бердянську або Кирилівці стали неможливими для українців. Але ми пам'ятаємо ті прекрасні часи, коли могли насолоджуватись відпочинком на Азовському морі і переконані, що зможемо знову повернутися в улюблені локації.
Новини.LIVE попросили ШІ сгенерувати зображення узбережжя Азовського моря. Це фото, як прибережна зона може виглядати у майбутньому.
Азовське море за версією ШІ
Перше зображення — це узбережжя Азовського моря у майбутньому, яке поєднує сучасні технології та екологічну гармонію.
Далі зображення майбутнього Азовського моря поблизу Кирилівки. ШІ демонструє поєднання сучасних технологій та природного відновлення.
Також можемо побачити фотографію майбутнього Азовського моря поблизу Бердянська. ChatGPT демонструє на фото гармонію між природою та сучасними технологіями.
Нагадаємо, ШІ сгенерував ймовірне зображення схилів найбільшої в Україні річки Дніпро у майбутньому.
Також ми публікували, як можуть виглядати сучасні українські школи за версією ШІ.
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