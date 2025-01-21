ШІ показав, як може виглядати у майбутньому узбережжя Азовського моря

Люди гуляють на узбережжі Азовського моря у Бердянську. Фото: Viktor Yepishin/Вікіпедія

Узбережжя Азовського моря захоплює красою. На жаль, ця територія зараз знаходиться під окупацією. Відпустки у Бердянську або Кирилівці стали неможливими для українців. Але ми пам'ятаємо ті прекрасні часи, коли могли насолоджуватись відпочинком на Азовському морі і переконані, що зможемо знову повернутися в улюблені локації.

Новини.LIVE попросили ШІ сгенерувати зображення узбережжя Азовського моря. Це фото, як прибережна зона може виглядати у майбутньому.

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Азовське море за версією ШІ

Перше зображення — це узбережжя Азовського моря у майбутньому, яке поєднує сучасні технології та екологічну гармонію.

Таким ШІ бачить Азовське море у майбутньому. Фото: Новини.LIVE

Далі зображення майбутнього Азовського моря поблизу Кирилівки. ШІ демонструє поєднання сучасних технологій та природного відновлення.

Узбережжя поблизу Кирилівки. Фото: Новини.LIVE

Також можемо побачити фотографію майбутнього Азовського моря поблизу Бердянська. ChatGPT демонструє на фото гармонію між природою та сучасними технологіями.

Азовське море поблизу Бердянська. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ШІ сгенерував ймовірне зображення схилів найбільшої в Україні річки Дніпро у майбутньому.

Також ми публікували, як можуть виглядати сучасні українські школи за версією ШІ.