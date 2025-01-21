ИИ показал, как может выглядеть в будущем побережье Азовского моря

Люди гуляют на побережье Азовского моря в Бердянске. Фото: Viktor Yepishin/Википедия

Побережье Азовского моря восхищает красотой. К сожалению, эта территория сейчас находится под оккупацией. Отпуска в Бердянске или Кирилловке стали невозможными для украинцев. Но мы помним те прекрасные времена, когда могли наслаждаться отдыхом на Азовском море, и убеждены, что сможем снова вернуться в любимые локации.

Новини.LIVE попросили ИИ сгенерировать изображение побережья Азовского моря. Это фото, как прибрежная зона может выглядеть в будущем.

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Азовское море по версии ИИ

Первое изображение — это побережье Азовского моря в будущем, которое сочетает современные технологии и экологическую гармонию.

Таким ИИ видит Азовское море в будущем. Фото: Новини.LIVE

Далее изображение будущего Азовского моря вблизи Кирилловки. ИИ демонстрирует сочетание современных технологий и естественного восстановления.

Прибрежье вблизи Кирилловки. Фото: Новини.LIVE

Также можем увидеть фотографию будущего Азовского моря вблизи Бердянска. ChatGPT демонстрирует на фото гармонию между природой и современными технологиями.

Азовское море вблизи Бердянска. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ИИ сгенерировал вероятное изображение склонов крупнейшей в Украине реки Днепр в будущем.

Также мы публиковали, как могут выглядеть современные украинские школы по версии ИИ.