Який вигляд матимуть у майбутньому схили річки Дніпро — фотографії від ШІ

ШІ показав, як виглядатимуть у майбутньому схили річки Дніпро
Мальовничі схили найбільшої в Україні річки Дніпро знайшли численне відображення у мистецтві. Їх у свої творах описували письменники, зображали на полотнах художники, оспівували у піснях композитори. Ці гарні краєвиди надихали митців протягом багатьох століть. Вздовж Дніпра залюбки гуляють як українці, так і гості нашої країни.
Цього разу надзвичайні краєвиди надихнули Штучний інтелект до створення фантастичних зображень. Новини.LIVE запитали у ChatGPT, як виглядатимуть схили Дніпра у майбутньому.
Річка Дніпро у майбутньому, за версією ШІ
На першому зображенні ми бачимо ілюстрацію того, як можуть виглядати схили річки Дніпро в майбутньому. Фотографії створені з акцентом на екологічність та інноваційні технології.
Далі Ші нам показав, як можуть виглядати схили Дніпра поблизу Запоріжжя у майбутньому. Зображення згенероване з урахуванням сучасних технологій та збереження природи.
Фінальне зображення демонструє, як у майбутньому може виглядати річка Дніпро поблизу міста Дніпро. Ми бачимо цілу масштабну систему із сучасною інфраструктурою та екологічними технологіями.
Раніше ШІ показав, як виглядатимуть у майбутньому сучасні українські школи — з простором для високотехнологічного навчання і занять спортом.
Як ми повідомляли, ChatGPT продемонстрував фото зразків української зброї у майбутньому, створеної з використанням новітніх технологій і розробок.
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