Який вигляд матимуть у майбутньому схили річки Дніпро — фотографії від ШІ

Люди гуляють поблизу річки. Фото: The Washington Post

Мальовничі схили найбільшої в Україні річки Дніпро знайшли численне відображення у мистецтві. Їх у свої творах описували письменники, зображали на полотнах художники, оспівували у піснях композитори. Ці гарні краєвиди надихали митців протягом багатьох століть. Вздовж Дніпра залюбки гуляють як українці, так і гості нашої країни.

Цього разу надзвичайні краєвиди надихнули Штучний інтелект до створення фантастичних зображень. Новини.LIVE запитали у ChatGPT, як виглядатимуть схили Дніпра у майбутньому.

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Річка Дніпро у майбутньому, за версією ШІ

На першому зображенні ми бачимо ілюстрацію того, як можуть виглядати схили річки Дніпро в майбутньому. Фотографії створені з акцентом на екологічність та інноваційні технології.

Річка Дніпро у майбутньому, за версією ШІ. Фото: Новини.LIVE

Далі Ші нам показав, як можуть виглядати схили Дніпра поблизу Запоріжжя у майбутньому. Зображення згенероване з урахуванням сучасних технологій та збереження природи.

Річка Дніпро поблизу Запоріжжя у майбутньому. Фото: Новини.LIVE

Фінальне зображення демонструє, як у майбутньому може виглядати річка Дніпро поблизу міста Дніпро. Ми бачимо цілу масштабну систему із сучасною інфраструктурою та екологічними технологіями.

Річка поблизу міста Дніпро. Фото: Новини.LIVE

Раніше ШІ показав, як виглядатимуть у майбутньому сучасні українські школи — з простором для високотехнологічного навчання і занять спортом.

Як ми повідомляли, ChatGPT продемонстрував фото зразків української зброї у майбутньому, створеної з використанням новітніх технологій і розробок.