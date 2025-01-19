Как будут выглядеть в будущем склоны реки Днепр — фотографии от ИИ

Люди гуляют вблизи реки. Фото: The Washington Post

Живописные склоны крупнейшей в Украине реки Днепр нашли многочисленное отражение в искусстве. Их в своих произведениях описывали писатели, изображали на полотнах художники, воспевали в песнях композиторы. Эти красивые пейзажи вдохновляли деятелей искусства на протяжении многих веков. Вдоль Днепра охотно гуляют как украинцы, так и гости нашей страны.

На этот раз прекрасные пейзажи вдохновили Искусственный интеллект к созданию фантастических изображений. Новини.LIVE спросили у ChatGPT, как будут выглядеть склоны Днепра в будущем.

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Река Днепр в будущем, по версии ИИ

На первом изображении мы видим иллюстрацию того, как могут выглядеть склоны Днепра в будущем. Фотографии созданы с акцентом на экологичность и инновационные технологии.

Река Днепр в будущем, по версии ИИ. Фото: Новини.LIVE

Дали ИИ нам показал, как могут выглядеть склоны Днепра вблизи Запорожья в будущем. Изображение сгенерировано с учетом современных технологий и сохранения природы.

Река Днепр вблизи Запорожья в будущем. Фото: Новини.LIVE

Финальное изображение демонстрирует, как в будущем может выглядеть река Днепр вблизи города Днепр. Мы видим целую масштабную систему с современной инфраструктурой и экологичными технологиями.

Река вблизи города Днепр. Фото: Новини.LIVE

Ранее ИИ показал, как будут выглядеть в будущем современные украинские школы — с пространством для высокотехнологичного обучения и занятий спортом.

Как мы сообщали, ChatGPT продемонстрировал фото образцов украинского оружия в будущем, созданного с использованием новейших технологий и разработок.