Как могли бы выглядеть разные эмоции — ИИ сгенерировал фото

Искусственный интеллект показал, как бы выглядели разные эмоции
Каждый день люди проживают разные эмоции — печаль или радость, спокойствие или раздражение, любовь или ненависть и не только. Все знают эти ощущения, но никто не знает как они выглядят. Эту ситуацию исправил искусственный интеллект.
Новини.LIVE попросили ИИ сгенерировать изображение того, как могли бы выглядеть разные эмоции.
Как выглядят эмоции по мнению ИИ
Счастье искусственный интеллект изобразил в форме большого желтого шара, похожего на солнце. Он еще и излучает свое состояние и будто окутывает им все вокруг.
Сум искусственный интеллект показал в виде падающей капли. Похоже, ИИ таким образом провел аналогию со слезами, которые появляются у людей в таком состоянии.
Любовь на изображении искусственного интеллекта показана в виде нескольких сердец. На фотографии преобладают красно-розовые цвета, а два сердца будто объединяются в одно большое.
Страх, по мнению искусственного интеллекта, имеет мрачный вид. Изображение сгенерировано в серо-черных цветах и не дает четкого ответа, на то, что именно показано на фотографии. Возможно, так ИИ решил подвести к тому, что для каждого человека страх имеет свое лицо.
Злость искусственный интеллект видит несколько резкой. Изображение напоминает взрыв и, пожалуй, это хорошо описывает ощущения человека в таком состоянии. Черно-огненные цвета будто сочетаются между собой и напоминают большую вспышку.
Напомним, ранее мы показывали, как искусственный интеллект видит мир с живыми динозаврами. Похоже, эти существа и люди смогли бы найти общий язык.
Также мы публиковали сгенерированные ИИ изображения побережья Азовского моря в будущем. Эти фотографии изрядно удивили.
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