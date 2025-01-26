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Искусственный интеллект показал, как бы выглядели разные эмоции

26 января 2025 20:51
Ольга Антоновская - редактор
Как могли бы выглядеть разные эмоции — ИИ сгенерировал фото
Девушка смотрит в зеркало и улыбается. Фото: Pexels
Ольга Антоновская - редактор

Каждый день люди проживают разные эмоции — печаль или радость, спокойствие или раздражение, любовь или ненависть и не только. Все знают эти ощущения, но никто не знает как они выглядят. Эту ситуацию исправил искусственный интеллект.

Новини.LIVE попросили ИИ сгенерировать изображение того, как могли бы выглядеть разные эмоции.

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Как выглядят эмоции по мнению ИИ

Счастье искусственный интеллект изобразил в форме большого желтого шара, похожего на солнце. Он еще и излучает свое состояние и будто окутывает им все вокруг.

Искусственный интеллект показал, как выглядит счастье
Такой вид, по мнению искусственного интеллекта, имеет счастье. Фото: ИИ

Сум искусственный интеллект показал в виде падающей капли. Похоже, ИИ таким образом провел аналогию со слезами, которые появляются у людей в таком состоянии.

Искусственный интеллект показал, как выглядит печаль
Такой вид, по мнению искусственного интеллекта, имеет печаль. Фото: ИИ

Любовь на изображении искусственного интеллекта показана в виде нескольких сердец. На фотографии преобладают красно-розовые цвета, а два сердца будто объединяются в одно большое.

Искусственный интеллект показал, как выглядит любовь
Такой вид, по мнению искусственного интеллекта, имеет любовь. Фото: ИИ

Страх, по мнению искусственного интеллекта, имеет мрачный вид. Изображение сгенерировано в серо-черных цветах и не дает четкого ответа, на то, что именно показано на фотографии. Возможно, так ИИ решил подвести к тому, что для каждого человека страх имеет свое лицо.

Искусственный интеллект показал, как выглядит страх
Такой вид, по мнению искусственного интеллекта, имеет страх. Фото: ИИ

Злость искусственный интеллект видит несколько резкой. Изображение напоминает взрыв и, пожалуй, это хорошо описывает ощущения человека в таком состоянии. Черно-огненные цвета будто сочетаются между собой и напоминают большую вспышку.

Искусственный интеллект показал, как выглядит злость
Такой вид, по мнению искусственного интеллекта, имеет злость. Фото: ИИ

Напомним, ранее мы показывали, как искусственный интеллект видит мир с живыми динозаврами. Похоже, эти существа и люди смогли бы найти общий язык.

Также мы публиковали сгенерированные ИИ изображения побережья Азовского моря в будущем. Эти фотографии изрядно удивили.

фото технологии искусственный интеллект эмоции люди

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