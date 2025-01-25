Яким був би світ, якби його досі населяли динозаври — фото від ШІ

Динозавр. Фото: pexels.com

Згідно з однією з гіпотез, динозаври зникли близько 66 мільйонів років тому. Причиною вимирання цих тварин стало падіння астероїда, яке призвело до виверження сірки.

Уявити, що було б, якби в сучасному світі по сусідству з людьми мешкали динозаври, важко. Новини.LIVE звернулися до ШІ із запитом "яким був би світ, якби динозаври вижили" — у відповідь отримали кілька фото.

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Світ із динозаврами та людьми

Динозаври на газонах і дорогах. Фото: ШІ

На фото, які згенерував ШІ, бачимо, що травоїдні динозаври, які не полюють на інших тварин і людей, спокійно розгулюють вулицями й літають у повітрі. Побачити цих велетнів можна не лише на тротуарах, а й на дорогах, поряд із автомобілями та автобусами.

Динозаври на вулицях. Фото: ШІ

Одна зі світлин передає більш напружену, але все ж таки контрольовану ситуацію: динозаври, які є хижаками, перебувають за огорожею, аби від їх нападу не постраждали люди. ШІ описав цю світлину так:

"Ось уявлення світу, де люди співіснують із м'ясоїдними динозаврами. Атмосфера сповнена напруги, але контроль і технології дозволяють зберігати баланс".

Динозаври за огорожею. Фото: ШІ

Нагадаємо, ШІ показав, який вигляд у майбутньому матиме узбережжя Азовського моря. Згенеровані фото показують сучасний курорт, в якому поєднаються сучасні технології та гармонія із природою.

Також ШІ відповів, якими в майбутньому будуть кнопкові телефони. Судячи з фото, ці гаджети будуть поєднувати в собі класичний дизайн та іноваційні технології.