Каким был бы мир, если бы его до сих пор населяли динозавры — фото от ИИ

Динозавр. Фото: pexels.com

Согласно одной из гипотез, динозавры исчезли около 66 миллионов лет назад. Причиной вымирания этих животных стало падение астероида, которое привело к извержению серы.

Представить, что было бы, если бы в современном мире по соседству с людьми обитали динозавры, трудно. Новини.LIVE обратились к ИИ с запросом "каким был бы мир, если бы динозавры выжили" — в ответ получили несколько фото.

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Динозавры на газонах и дорогах. Фото: ИИ

На фото, которые сгенерировал ИИ, видим, что травоядные динозавры, которые не охотятся на других животных и людей, спокойно разгуливают по улицам и летают в воздухе. Увидеть этих великанов можно не только на тротуарах, но и на дорогах, рядом с автомобилями и автобусами.

Динозавры на улицах. Фото: ИИ

Одна из фотографий передает более напряженную, но все же контролируемую ситуацию: динозавры, которые являются хищниками, находятся за оградой, чтобы от их нападения не пострадали люди. ИИ описал эту фотографию так:

"Вот представление мира, где люди сосуществуют с плотоядными динозаврами. Атмосфера полна напряжения, но контроль и технологии позволяют сохранять баланс".

Динозавры за оградой. Фото: ИИ

Напомним, ИИ показал, как в будущем будет выглядеть побережье Азовского моря. Сгенерированные фото показывают современный курорт, в котором сочетаются современные технологии и гармония с природой.

Также ИИ ответил, какими в будущем будут кнопочные телефоны. Судя по фото, эти гаджеты будут сочетать в себе классический дизайн и инновационные технологии.