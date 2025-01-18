Кнопкові телефони — ШІ показав їхній вигляд у майбутньому

Чоловік тримає в руці телефон. Фото: GSMinfo

Кнопкові телефони вже давно вийшли з моди. Однак, враховуючи її циклічність, є ймовірність, що за кілька років ми повернемось до таких всім знайомих гаджетів з кнопками. Щоправда, виглядати вони можуть вже зовсім по іншому, ніж 10 років назад.

Новини.LIVE попросили штучний інтелект згенерувати зображення того, як можуть виглядати кнопкові телефони у майбутньому.

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Як виглядатимуть сучасні кнопкові телефони

За версією штучного інтелекту, так міг би виглядати кнопковий телефон майбутнього. В цій моделі поєднані ретро-функціональність та сучасні технології. Щоправда, відверто кажучи, екран цього смартфону більше нагадує об'єктив від фотокамери. Решта ж дизайну дещо схожа на теперішні сучасні моделі телефонів.

Можливий вигляд кнопкового телефону. Фото: ШІ

Ще один варіант, який згенерував штучний інтелект показує нову концепцію кнопкового телефону Nokia. У майбутньому, ймовірно, такий смартфон буде поєднувати у собі класичний дизайн та інноваційні технології. Загалом зовнішній вигляд дуже нагадує теперішні моделі смартфонів, але має незвичну кнопку посередині смартфону.

Так може виглядати кнопковий телефон. Фото: ШІ

Третє зображення, яке згенерував штучний інтелект, показує, мабуть, найбільш функціональний кнопковий телефон майбутнього. Він поєднує сучасні технології та передові можливості. З фото зрозуміло, що смартфон має різні вбудовані датчики та має велику функціональність.

Кнопковий телефон у майбутньому може бути мультифункціональним. Фото: ШІ

Нагадаємо, продаж смартфонів під брендом Nokia остаточно завершили. Хоча й не усі моделі були успішними, але цей бренд точно залишив свій слід в історії мобільної індустрії.

Чимало користувачів вважають, що кнопкові телефони можуть краще захистити від прослуховування розмов, ніж смартфони. Однак, основна вразливість полягає не у моделі самого пристрою.