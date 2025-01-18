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ШІ показав, як можуть виглядати кнопкові телефони у майбутньому

18 січня 2025 14:58
Ольга Антоновська - редактор
Кнопкові телефони — ШІ показав їхній вигляд у майбутньому
Чоловік тримає в руці телефон. Фото: GSMinfo
Ольга Антоновська - редактор

Кнопкові телефони вже давно вийшли з моди. Однак, враховуючи її циклічність, є ймовірність, що за кілька років ми повернемось до таких всім знайомих гаджетів з кнопками. Щоправда, виглядати вони можуть вже зовсім по іншому, ніж 10 років назад.

Новини.LIVE попросили штучний інтелект згенерувати зображення того, як можуть виглядати кнопкові телефони у майбутньому.

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Як виглядатимуть сучасні кнопкові телефони

За версією штучного інтелекту, так міг би виглядати кнопковий телефон майбутнього. В цій моделі поєднані ретро-функціональність та сучасні технології. Щоправда, відверто кажучи, екран цього смартфону більше нагадує об'єктив від фотокамери. Решта ж дизайну дещо схожа на теперішні сучасні моделі телефонів.

ШІ згенерував зображення кнопкового телефону
Можливий вигляд кнопкового телефону. Фото: ШІ

Ще один варіант, який згенерував штучний інтелект показує нову концепцію кнопкового телефону Nokia. У майбутньому, ймовірно, такий смартфон буде поєднувати у собі класичний дизайн та інноваційні технології. Загалом зовнішній вигляд дуже нагадує теперішні моделі смартфонів, але має незвичну кнопку посередині смартфону.

ШІ показав, як будуть виглядати кнопкові телефони
Так може виглядати кнопковий телефон. Фото: ШІ

Третє зображення, яке згенерував штучний інтелект, показує, мабуть, найбільш функціональний кнопковий телефон майбутнього. Він поєднує сучасні технології та передові можливості. З фото зрозуміло, що смартфон має різні вбудовані датчики та має велику функціональність.

Як може виглядати кнопковий телефон у майбутньому
Кнопковий телефон у майбутньому може бути мультифункціональним. Фото: ШІ

Нагадаємо, продаж смартфонів під брендом Nokia остаточно завершили. Хоча й не усі моделі були успішними, але цей бренд точно залишив свій слід в історії мобільної індустрії.

Чимало користувачів вважають, що кнопкові телефони можуть краще захистити від прослуховування розмов, ніж смартфони. Однак, основна вразливість полягає не у моделі самого пристрою.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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