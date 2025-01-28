Китайский чат-бот DeepSeek — в ЦПД объяснили, чем опасен

Открытое приложение DeepSeek. Фото: deepseek.com

Китайская модель искусственного интеллекта DeepSeek стала очень популярной в мире. Она собирает информацию о пользователях и из-за этого может быть опасной.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram во вторник, 28 января.

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Чем опасен DeepSeek

Как отметил Коваленко, DeepSeek — хороший инструмент для сбора разведданных. Основной вопрос касается того, кто владелец этого ИИ и какую цель он преследует.

"Любой искусственный интеллект изучает вас и собирает всю информацию о ваших переживаниях, интересах, семье, финансах и практически всем остальном. Люди добровольно задают вопросы и получают ответы, тогда как ИИ сохраняет эту информацию. Затем можно получать модели поведения целых обществ и дальше продумывать инструменты влияния", — отметил Коваленко.

Сообщение Андрея Коваленко. Фото: скриншот

Что известно о DeepSeek

DeepSeek — это китайская компания по искусственному интеллекту. В январе этого года она выпустила бесплатное приложение чат-бота. За несколько дней он превзошел ChatGPT как приложение, которое больше всего загружали в iOS App Store в США.

Как отмечают в компании DeepSeek, создание их модели обошлось в разы дешевле, чем для западных конкурентов. Это объясняют тем, что модель была обучена с использованием чипов Nvidia H800 при затратах менее чем 6 млн долларов. Однако проверить правдивость этих данных пока невозможно.

Из-за запуска DeepSeek акции крупных технологических компаний резко упали. В частности, Nvidia потеряла 10% стоимости, Oracle — 8%, Palantir — 7%.

Напомним, ранее Новости.LIVE рассказывали о том, что такое DeepSeek и можно ли его использовать в Украине.

Китайский чат-бот DeepSeek обогнал конкурента ChatGPT. Он стал самым популярным бесплатным приложением, доступным в App Store в США.