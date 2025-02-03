OpenAI представила Deep Research в ChatGPT — для чего предназначена новая функция

Логотип ChatGPT над клавиатурой и руками робота. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

OpenAI представили новую функцию для ChatGPT под названием Deep Research. Она позволяет искусственному интеллекту работать автономно, планируя и выполняя многоэтапные исследования.

Об этом пишет The Verge.

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Инструмент способен искать необходимые данные, анализировать их и адаптировать стратегию поиска в реальном времени.

Работа инструмента Deep Research от OpenAI. Фото: OpenAI

В отличие от стандартного текстового генератора, Deep Research отображает ход работы в боковой панели вместе с источниками и итоговым анализом. Пользователи могут задавать вопросы в текстовой форме, добавлять изображения, PDF-документы или таблицы для контекста. Ответ может формироваться от 5 до 30 минут. В будущем OpenAI планирует добавить встроенные графики и изображения к результатам исследований.

Несмотря на новые возможности, OpenAI предупреждает, что Deep Research не является идеальным:

иногда может выдумывать факты (так называемые "галлюцинации");

может путать авторитетную информацию со слухами;

не всегда правильно оценивает уровень уверенности в своих выводах.

Развитие агентов на основе ИИ становится важным направлением для OpenAI и других компаний. Deep Research позиционируется как инструмент уровня исследовательского аналитика. Демонстрационное видео показывает запрос об изменениях в розничной торговле за последние три года, на который искусственный интеллект отвечает таблицами и списками.

Новый инструмент появляется вскоре после запуска OpenAI Operator, который использует веб-браузер для выполнения задач. Google также тестирует похожий прототип Project Mariner, но он еще недоступен для публичного использования. Зато Deep Research уже запущен в версии для подписчиков Pro.

Пользователи ChatGPT Pro получают до 100 запросов в месяц. Также OpenAI обещает "ограниченный доступ" для подписчиков Plus, Team и Enterprise. Из-за высокой вычислительной мощности, которую требует глубокое исследование, компания планирует в будущем повысить лимиты для всех платных пользователей.

Напомним, китайская компания DeepSeek выпустила недорогие модели искусственного интеллекта, которые могут конкурировать с флагманскими решениями OpenAI. Однако американская компания подозревает, что китайцы использовали их технологии для обучения своей нейросети.

Также мы писали, что OpenAI выпустила инструмент Operator, который может выполнять рутинные задачи в интернете вместо пользователя. Он может самостоятельно осуществлять поиск в браузере, нажимать кнопки и взаимодействовать с веб-страницами.