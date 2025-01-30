Скандал навколо DeepSeek — OpenAI звинувачує в крадіжці даних, але сама не без гріха

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман. Фото: Carlos Barria/REUTERS

Компанія OpenAI звинувачує китайський ШІ-стартап DeepSeek у використанні результатів роботи її моделей для навчання власного чат-бота. Водночас сама OpenAI неодноразово стикалася з позовами про порушення авторських прав і незаконне використання даних.

Про це пише Interesting Engineering.

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Як повідомляє Financial Times, OpenAI підозрює, що DeepSeek "дистилювала" знання з ChatGPT, що може порушувати умови використання сервісу.

"Проблема в тому, що ви виводите ці дані за межі платформи та використовуєте їх для створення власної моделі", — зазначило джерело, близьке до OpenAI.

Гендиректор OpenAI Сем Альтман раніше визнавав, що навчання потужних ШІ-моделей неможливе без використання матеріалів, захищених авторським правом. Після появи звинувачень DeepSeek багато користувачів соцмереж розкритикували позицію OpenAI.

"Смішно, як OpenAI, яка без дозволу поглинала наші дані, тепер звинувачує DeepSeek у тому ж", — написав один із користувачів Bluesky.

Відомий критик штучного інтелекту Ед Зітрон саркастично зауважив, що OpenAI, компанія, що побудувала бізнес на крадіжці всього інтернету, тепер скаржиться, що DeepSeek, можливо, навчала свою модель на результатах ChatGPT.

Фахівці в галузі ШІ також вказують, що "дистиляція знань" є поширеною практикою у світі досліджень.

"Стартапи та науковці часто використовують результати роботи комерційних мовних моделей, таких як ChatGPT, для навчання власних систем", — пояснив дослідник з Каліфорнійського університету Берклі Рітвік Гупта.

Скандал розгорівся після того, як DeepSeek представила свою нову ШІ-модель R1, яка потребує значно менше ресурсів, ніж аналоги від провідних компаній Кремнієвої долини.

DeepSeek стверджує, що змогла досягти прориву в розробці штучного інтелекту при суттєво нижчих витратах. Це викликало питання — чи є їхній успіх результатом власних досліджень, чи ж він частково базується на використанні даних OpenAI?

"OpenAI не має жодного морального права говорити про авторське право", — заявив один із користувачів соцмереж, натякаючи на численні звинувачення проти компанії у використанні захищених матеріалів без дозволу.

Попри те, що OpenAI обурена можливим використанням її технологій, сама компанія неодноразово стикалася з позовами через ймовірне порушення авторських прав.

Нагадаємо, китайський ШІ-стартап DeepSeek сколихнув Кремнієву долину. Компанія випустила ШІ-моделі, які конкурують з флагманськими рішеннями OpenAI та навіть перевершують їх. Проте американська компанія підозрює, що вони були створені з використанням їхніх даних.

Також ми писали, що в Китаї представили ще одну версію штучного інтелекту. Нова ШІ-модель від Alibaba змогла перевершити DeepSeek-V3.