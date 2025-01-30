Скандал вокруг DeepSeek — OpenAI обвиняет в краже данных, но сама не без греха

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. Фото: Carlos Barria/REUTERS

Компания OpenAI обвиняет китайский ИИ-стартап DeepSeek в использовании результатов работы ее моделей для обучения собственного чат-бота. В то же время сама OpenAI неоднократно сталкивалась с исками о нарушении авторских прав и незаконном использовании данных.

Об этом пишет Interesting Engineering.

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Как сообщает Financial Times, OpenAI подозревает, что DeepSeek "дистиллировала" знания из ChatGPT, что может нарушать условия использования сервиса.

"Проблема в том, что вы выводите эти данные за пределы платформы и используете их для создания собственной модели", — отметил источник, близкий к OpenAI.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман ранее признавал, что обучение мощных ИИ-моделей невозможно без использования материалов, защищенных авторским правом. После появления обвинений DeepSeek многие пользователи соцсетей раскритиковали позицию OpenAI.

"Смешно, как OpenAI, которая без разрешения поглощала наши данные, теперь обвиняет DeepSeek в том же", — написал один из пользователей Bluesky.

Известный критик искусственного интеллекта Эд Зитрон саркастически заметил, что OpenAI, компания, построившая бизнес на краже всего интернета, теперь жалуется, что DeepSeek, возможно, обучала свою модель на результатах ChatGPT.

Специалисты в области ИИ также указывают, что "дистилляция знаний" является распространенной практикой в мире исследований.

"Стартапы и ученые часто используют результаты работы коммерческих речевых моделей, таких как ChatGPT, для обучения собственных систем", — объяснил исследователь из Калифорнийского университета Беркли Ритвик Гупта.

Скандал разгорелся после того, как DeepSeek представила свою новую ИИ-модель R1, которая требует значительно меньше ресурсов, чем аналоги от ведущих компаний Кремниевой долины.

DeepSeek утверждает, что смогла достичь прорыва в разработке искусственного интеллекта при существенно более низких затратах. Это вызвало вопрос — является ли их успех результатом собственных исследований, или же он частично базируется на использовании данных OpenAI?

"OpenAI не имеет никакого морального права говорить об авторском праве", — заявил один из пользователей соцсетей, намекая на многочисленные обвинения против компании в использовании защищенных материалов без разрешения.

Несмотря на то, что OpenAI возмущена возможным использованием ее технологий, сама компания неоднократно сталкивалась с исками из-за вероятного нарушения авторских прав.

Напомним, китайский ИИ-стартап DeepSeek всколыхнул Кремниевую долину. Компания выпустила ИИ-модели, которые конкурируют с флагманскими решениями OpenAI и даже превосходят их. Однако американская компания подозревает, что они были созданы с использованием их данных.

Также мы писали, что в Китае представили еще одну версию искусственного интеллекта. Новая ИИ-модель от Alibaba смогла превзойти DeepSeek-V3.