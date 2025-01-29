Боротьба на ринку — Alibaba випустила нову ШІ-модель, яка перевершує DeepSeek-V3

Вивіска Alibaba Group на Всесвітній конференції зі штучного інтелекту. Фото: Aly Song/REUTERS

Технологічна компанія Alibaba з Китаю представила нову версію свого штучного інтелекту Qwen 2.5. За словами компанії, вона перевершує DeepSeek-V3.

Про це пише Reuters.

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Випуск Qwen 2.5-Max у перший день Китайського Нового року, коли більшість китайців перебувають у відпустці, свідчить про сильний тиск з боку стрімкого зростання DeepSeek. За останні три тижні ця китайська ШІ-компанія змусила понервувати не лише міжнародних конкурентів, а й місцевих гравців ринку.

Повідомляється, що Qwen 2.5-Max може працювати з комп'ютерами, смартфонами та іншими пристроями, керуючи програмами й гаджетами.

Він аналізує текстові документи й зображення, розпізнає предмети на картинках, обробляє графіки й навіть розуміє зміст багатогодинних відеороликів.

У заяві хмарного підрозділу Alibaba в офіційному акаунті WeChat йдеться, що Qwen 2.5-Max демонструє кращі результати, ніж GPT-4o, DeepSeek-V3 і Llama-3.1-405B — одні з найпотужніших моделей від OpenAI та Meta.

Порівняння Qwen 2.5-Max з провідними ШІ-моделями. Фото: qwenlm.github.io

Як відомо, після запуску моделі DeepSeek-R1 20 січня Кремнієва долина була приголомшена, що спричинило падіння акцій багатьох технологічних компаній. Причиною стала неймовірна ефективність DeepSeek, враховуючи менші витрати на розробку та навчання. Своєю чергою, це викликало сумніви у доцільності величезних інвестицій у штучний інтелект з боку провідних ШІ-компаній у США.

Через два дні після випуску DeepSeek-R1 власник TikTok, компанія ByteDance, випустила оновлення своєї флагманської моделі штучного інтелекту. За її словами, вона перевершила OpenAI o1 від Microsoft в AIME — тесті, який вимірює, наскільки добре моделі штучного інтелекту розуміють і реагують на складні інструкції.

Нагадаємо, компанія DeepSeek сколихнула Кремнієву долину, на що падінням акцій відреагували технологічні компанії. OpenAI, провідна ШІ-компанія у США, звинуватила китайців у викраденні технологій для навчання ШІ-моделей.

Також ми писали, що ШІ-модель DeepSeek-R1 різко здобула популярність у всьому світі. Однак фахівці з кібербезпеки застерігають, що настільки це корисний інструмент, настільки він ідеальний й для збору розвідданих.