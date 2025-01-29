Борьба на рынке — Alibaba выпустила новую ИИ-модель, которая превосходит DeepSeek-V3

Вывеска Alibaba Group на Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Фото: Aly Song/REUTERS

Технологическая компания Alibaba из Китая представила новую версию своего искусственного интеллекта Qwen 2.5. По словам компании, она превосходит DeepSeek-V3.

Об этом пишет Reuters.

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Выпуск Qwen 2.5-Max в первый день Китайского Нового года, когда большинство китайцев находятся в отпуске, свидетельствует о сильном давлении со стороны стремительного роста DeepSeek. За последние три недели эта китайская ИИ-компания заставила понервничать не только международных конкурентов, но и местных игроков рынка.

Сообщается, что Qwen 2.5-Max может работать с компьютерами, смартфонами и другими устройствами, управляя приложениями и гаджетами.

Он анализирует текстовые документы и изображения, распознает предметы на картинках, обрабатывает графики и даже понимает содержание многочасовых видеороликов.

В заявлении облачного подразделения Alibaba в официальном аккаунте WeChat говорится, что Qwen 2.5-Max демонстрирует лучшие результаты, чем GPT-4o, DeepSeek-V3 и Llama-3.1-405B — одни из самых мощных моделей от OpenAI и Meta.

Сравнение Qwen 2.5-Max с ведущими ИИ-моделями. Фото: qwenlm.github.io

Как известно, после запуска модели DeepSeek-R1 20 января Кремниевая долина была ошеломлена, что повлекло падение акций многих технологических компаний. Причиной стала невероятная эффективность DeepSeek, учитывая меньшие затраты на разработку и обучение. В свою очередь это вызвало сомнения в целесообразности огромных инвестиций в искусственный интеллект со стороны ведущих ИИ-компаний в США.

Спустя два дня после выпуска DeepSeek-R1 владелец TikTok, компания ByteDance, выпустила обновление своей флагманской модели искусственного интеллекта. По ее словам, она превзошла OpenAI o1 от Microsoft в AIME — тесте, который измеряет, насколько хорошо модели искусственного интеллекта понимают и реагируют на сложные инструкции.

Напомним, компания DeepSeek всколыхнула Кремниевую долину, на что падением акций отреагировали технологические компании. OpenAI, ведущая ИИ-компания в США, обвинила китайцев в похищении технологий для обучения ИИ-моделей.

Также мы писали, что ИИ-модель DeepSeek-R1 резко обрела популярность во всем мире. Однако специалисты по кибербезопасности предостерегают, что настолько это полезный инструмент, настолько он идеален и для сбора разведданных.