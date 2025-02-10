Какие данные собирают популярные чат-боты — сравнение конфиденциальности ИИ

Приложения чатботов на смартфоне. Фото: Unsplash

В цифровую эпоху конфиденциальность становится настоящей роскошью. Чат-боты помогают решать повседневные задачи, но какую цену вы платите за их удобство? Исследование политик конфиденциальности популярных ИИ-помощников показало — одни сервисы собирают максимум информации, тогда как другие сводят этот процесс к минимуму.

Об этом пишет TERAZUS.

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Было сравнено, какие типы информации обрабатывают самые популярные платформы:

Gemini (Google) — история поисков, местонахождение, аудиозаписи, письма.

ChatGPT (OpenAI) — история диалогов, метаданные устройств, IP-адреса.

Copilot (Microsoft) — базовые данные взаимодействия с интерфейсом.

Claude (Anthropic) — анонимные запросы без привязки к аккаунту.

Google открыто заявляет, что запросы пользователей могут быть просмотрены людьми, тогда как Microsoft ограничивается минимальным сбором данных и не передает их рекламодателям.

Claude отличается тем, что не требует регистрации для базового использования. Его разработчики придерживаются принципа "этического ИИ" — данные пользователей не хранятся длительно, а система избегает сбора конфиденциальной информации.

Copilot также демонстрирует высокий уровень защиты, поскольку интегрируется с Microsoft 365 и работает с локальными данными пользователя, а не общедоступными наборами. Это снижает риск утечки личной информации.

Для снижения возникновения дополнительных рисков специалисты рекомендуют:

использовать веб-версии чат-ботов вместо мобильных приложений — это ограничивает сбор метаданных;

всегда пересматривать политику конфиденциальности — ключевые моменты обычно выделены отдельно;

для максимального контроля стоит рассматривать локальные ИИ-модели. Например, DeepSeek-R1 позволяет запускать чат-бота на собственном ПК без передачи данных в облако, хотя для этого требуется мощное оборудование.

Если конфиденциальность важна для вас, лучший выбор — Claude и Copilot. Однако ни один чат-бот не гарантирует абсолютной защиты, а любое сообщение искусственному интеллекту может оставить цифровой след. Поэтому главное правило — внимательность и технологическая грамотность.

Напомним, исследователи Apple в сфере робототехники создали и показали на видео робота настольного робота с искусственным интеллектом. Своим внешним видом он напоминает маскот анимационной компании Pixar.

Также мы писали, что компания OpenAI представила новый инструмент для ChatGPT, который помогает в глубоких исследованиях. Deep Research позволяет искусственному интеллекту работать автономно, выполняя многоэтапные исследования.