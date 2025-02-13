Що не можна питати у ChatGPT — 7 речей, які створюють ризики

Чоловік використовує ChatGPT на ноутбуці. Фото: Pexels

Експерти застерігають користувачів від надмірної довіри до чатботів, особливо коли йдеться про чутливу інформацію. Зокрема, не слід використовувати штучний інтелект для отримання медичних порад або ділитися особистими й фінансовими даними.

Про те, що не можна ніколи розповідати та запитувати ChatGPT, пише The Times of India.

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Особиста інформація

Не надавайте штучному інтелекту своє ім'я, адресу, номер телефону чи електронну пошту. Хоча вони можуть допомогти в деяких запитах, вони також можуть бути використані для ідентифікації та відстеження вашої активності.

Фінансова інформація

На будь-яку фінансову інформацію повинна діяти заборона. Це стосується номерів банківських карток, рахунків та страхових номерів. Через витоки інформації шахраї можуть отримати та використати ці дані для крадіжки грошей чи особистості.

Паролі

Чатботи налаштовані так, щоб мати дружній вигляд при спілкуванні з користувачем. Навіть якщо він здається вам надійним, не варто повідомляти йому паролі від своїх облікових записів, оскільки ці дані можуть потрапити у руки шахраїв.

Особисті секрети

Як би не хотілося, але ChatGPT не є людиною або поки такою не є, а тому він не гарантує конфіденційності ваших зізнань. Пам'ятайте, все, що ви вводите, потенційно може бути збережене та використане у майбутньому.

Медична інформація та поради

Іноді штучний інтелект може надати поради або хоча б направити користувача у діях, однак повністю покладатися на нього у питаннях здоров'я не варто. Нейромережа не є лікарем, тому не передавайте дані про свій стан здоров'я, медичне страхування чи результати аналізів.

Контент відвертого характеру

Відправляти подібний контент на оцінку штучному інтелекту — справа кожного, проте більшість чатботів все одно мають фільтри для таких запитів. Варто пам'ятати, що є правило, що інтернет "нічого не забуває", тому будь-яка інформація, навіть видалена, може десь залишитися.

Будь-що, що ви не хотіли б оприлюднити

Завжди варто пам'ятати, що існує ризик, що будь-які введені дані можуть бути збережені, передані третім особам або використані в майбутньому. У такому випадку ніколи не повідомляйте "інтернету" інформацію, оприлюднення якої ви б не хотіли.

Нагадаємо, OpenAI оголосила про свої плани щодо розробки мовних моделей і змін у лінійці продуктів. Компанія намагається зробити взаємодію зі ШІ простішою та зрозумілішою, усунувши труднощі, пов’язані з вибором моделей.

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