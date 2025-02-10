OpenAI вперше на Супербоулі — компанія показала дивну рекламу ChatGPT (відео)

Логотип чатбота ChatGPT від OpenAI на екрані смартфона. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

OpenAI дебютувала на Супербоулі з 60-секундною рекламою. В ній штучний інтелект ставиться в один ряд із найвизначнішими досягненнями людства.

Про це пише The Verge.

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Що показано в рекламі ChatGPT

Ролик демонструє еволюцію технологій у стилі анімації, натхненної пуантилізмом: абстрактні точки перетворюються на знакові винаходи — від вогню та колеса до розшифровки ДНК та космічних досліджень. Завершується реклама сучасними застосуваннями ШІ, такими як складання бізнес-планів і мовне навчання за допомогою ChatGPT. Місце для показу в першій половині гри коштувало компанії приблизно 14 млн доларів.

Кампанія, розроблена під керівництвом нового директора з маркетингу Кейт Роуч, навмисно уникає згадок про штучний загальний інтелект (AGI) або суперінтелект — ключові аспекти місії OpenAI. Натомість акцент зроблено на практичних можливостях ШІ.

"Ми хочемо донести меседж до глядачів Супербоулу, серед яких десятки мільйонів людей, які не знайомі з ШІ", — пояснює Роуч.

Очікується, що цього року матч дивитимуться близько 130 млн глядачів.

Хоча для розробки концепції ролика використовувалася нова нейромережа OpenAI — тексто-відео ШІ Sora, фінальну анімацію створювали виключно люди.

"Це свято людської творчості, її продовження, а не заміна", — підкреслює Роуч, пояснюючи рішення не використовувати штучний інтелект у фінальному відео.

Реклама з'являється у вирішальний для компанії момент. Вона прагне досягти річного доходу в 11,6 млрд, а її оцінка може сягнути 300 млрд. Конкуренція лише зростає, тому вихід на Супербоул — стратегічний крок для привернення уваги аудиторії.

Цікаво, що Google нещодавно опинилася в центрі скандалу через свою рекламу з ШІ. Її ролик до Олімпійських ігор викликав негативну реакцію, оскільки у ньому штучний інтелект "писав зворушливий лист". OpenAI зробила висновки з цієї ситуації.

Нагадаємо, у наш час конфіденційність вже є справжньою розкішшю. Багато користувачів користуються чатботами для вирішення повсякденних завдань, не знаючи, яку ціну платять за зручність. Штучний інтелект здатен збирати конфіденційну інформацію — одні сервіси збирають максимум її, водночас інші зводять збір до мінімуму.

Також ми писали, що модель штучного інтелекту DeepSeek-R1 сколихнула Кремнієву долину. Китайська розробка виявилася дешевшою та здатною конкурувати з флагманськими рішеннями, проте компанію звинуватили у викраденні технологій.