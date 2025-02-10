OpenAI впервые на Супербоуле — компания показала странную рекламу ChatGPT (видео)

Логотип чат-бота ChatGPT от OpenAI на экране смартфона. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

OpenAI дебютировала на Супербоуле с 60-секундной рекламой. В ней искусственный интеллект ставится в один ряд с самыми выдающимися достижениями человечества.

Об этом пишет The Verge.

Читайте также:

Что показано в рекламе ChatGPT

Ролик демонстрирует эволюцию технологий в стиле анимации, вдохновленной пуантилизмом: абстрактные точки превращаются в знаковые изобретения — от огня и колеса до расшифровки ДНК и космических исследований. Завершается реклама современными применениями ИИ, такими как составление бизнес-планов и языковое обучение с помощью ChatGPT. Место для показа в первой половине игры стоило компании примерно 14 млн долларов.

Кампания, разработанная под руководством нового директора по маркетингу Кейт Роуч, намеренно избегает упоминаний об искусственном общем интеллекте (AGI) или суперинтеллекте — ключевых аспектах миссии OpenAI. Вместо этого акцент сделан на практических возможностях ИИ.

"Мы хотим донести месседж до зрителей Супербоула, среди которых десятки миллионов людей, которые не знакомы с ИИ", — объясняет Роуч.

Ожидается, что в этом году матч будут смотреть около 130 млн зрителей.

Хотя для разработки концепции ролика использовалась новая нейросеть OpenAI — тексто-видео ИИ Sora, финальную анимацию создавали исключительно люди.

"Это праздник человеческого творчества, его продолжение, а не замена", — подчеркивает Роуч, объясняя решение не использовать искусственный интеллект в финальном видео.

Реклама появляется в решающий для компании момент. Она стремится достичь годового дохода в 11,6 млрд, а ее оценка может достичь 300 млрд. Конкуренция только растет, поэтому выход на Супербоул — стратегический шаг для привлечения внимания аудитории.

Интересно, что Google недавно оказалась в центре скандала из-за своей рекламы с ИИ. Ее ролик к Олимпийским играм вызвал негативную реакцию, поскольку в нем искусственный интеллект "писал трогательное письмо". OpenAI сделала выводы из этой ситуации.

Напомним, в наше время конфиденциальность уже является настоящей роскошью. Многие пользователи пользуются чат-ботами для решения повседневных задач, не зная, какую цену платят за удобство. Искусственный интеллект способен собирать конфиденциальную информацию — одни сервисы собирают максимум ее, в то же время другие сводят сбор к минимуму.

Также мы писали, что модель искусственного интеллекта DeepSeek-R1 всколыхнула Кремниевую долину. Китайская разработка оказалась дешевле и способна конкурировать с флагманскими решениями, однако компанию обвинили в краже технологий.